Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V razmaku nekaj sekund dva izjemno močna potresa prizadela Venezuelo

Caracas, 25. 06. 2026 07.55 pred 16 minutami 2 min branja 3

Avtor:
K.H. STA
Potres v Venezueli

Venezuelo sta v sredo zvečer prizadela dva potresa z magnitudo 7,2 in 7,5, zaradi česar se je porušilo nekaj stavb. Oblasti so sporočile, da je v potresih umrlo najmanj 32 ljudi, več kot 700 je poškodovanih. Razglasili so izredne razmere, poročajo tudi o precejšnji gmotni škodi. Oblasti opozarjajo, da bi lahko število žrtev še naraslo.

Tla so se zatresla v sredo nekaj po 18. uri po krajevnem času oziroma po 22. uri po srednjeevropskem, med obema potresnima sunkoma pa ni minila niti minuta.

Sprožil se je tudi ameriški sistem za opozorilo pred cunamijem za Portoriko in Deviške otoke, vendar so ga kmalu zatem preklicali.

Potresa sta udarila nekaj deset kilometrov od mesta Valencia na severu države, čutili so ju tudi v približno 300 kilometrov oddaljeni prestolnici Caracas.

"Imamo poročila o 32 mrtvih, pri čemer v te številke še niso vključeni podatki, ki bi lahko prišli iz zvezne države La Guaira, ter o več kot 700 poškodovanih, ki jih sprejemamo na urgentnih oddelkih tako v javnih bolnišnicah kot v zasebnih zdravstvenih centrih," je za venezuelsko televizijo povedala začasna predsednica države Delcy Rodriguez, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Ameriški predsednik Donald Trump je v objavi na svojem omrežju Truth Social ponudil pomoč prizadeti državi, z izrazi solidarnosti so se odzvali tudi voditelji drugih latinskoameriških držav, med njimi Brazilije, Paname, Ekvadorja, Bolivije, Čila, Mehike in Kube.

Dodala je, da so razglasili izredne razmere in aktivirali celotno mrežo javnega in zasebnega zdravstva. Odpovedali so pouk v šolah in vse druge dejavnosti, ki ne veljajo za nujno potrebne. Osredotočajo se zlasti na reševanje tistih, ki bi bili morda zakopani pod ruševinami podrtih zgradb.

Rodriguezova je povedala še, da se je v Caracasu in zveznih državah Miranda, La Guaira, Falcon in Carabobo zrušilo več stavb, o škodi na infrastrukturi so poročali tudi z letališča Maiquetia blizu prestolnice, ki je zaprto.

Že pred tem je notranji minister Diosdada Cabella povedal, da so se nekatere stavbe porušile, sesulo pa se je tudi več streh. "Stopnice so se odtrgale, celotna stena se je razpokala. S stropa so padale stvari. Bilo je grozno," je za AFP povedala 54-letna bančna uslužbenka Odalis Escalona iz Caracasa.

Prvi potres, katerega epicenter je bil 21 kilometrov zahodno od obalnega mesta Moron, se je zgodil pozno zvečer v sredo po srednjeevropskem času, je poročala ameriška geološka služba (USGS). Nekaj sekund pozneje se je znova zatreslo 45 kilometrov stran.

Potresa sta prebivalce prestolnice Caracas pognala na ulice, še preden jih je Cabello pozval naj zapustijo svoje domove. Drugi potres, ki se je zgodil na globini desetih kilometrov, je v nakupovalnem središču v Caracasu sprožil paniko in krike, poroča AFP.

Ameriška televizija CNN je medtem poročala, da so zaradi potresov v Portoriku sprožili alarm pred morebitnim cunamijem.

venezuela potres caracas

Zakaj vročina s seboj prinaša težave z nespečnostjo?

24ur.com Potres v Afganistanu in Pakistanu terjal 13 smrtnih žrtev, več kot 200 je ranjenih
24ur.com Potres v Afganistanu terjal skoraj 2000 smrtnih žrtev
24ur.com V Maroku se znova tresejo tla, število žrtev narašča
24ur.com Potres z magnitudo 7,6: plaz pod seboj pokopal več ljudi
24ur.com Število žrtev preseglo 3000, reševalci v ruševinah iščejo preživele
24ur.com Afganistan stresel močan potres z magnitudo 6,3
24ur.com Število žrtev narašča, iz poškodovanih zgradb rešujejo ujete ljudi
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
25. 06. 2026 08.51
Na globini 10, 12 km morda ?? Gakon...........
Odgovori
0 0
Zvedavi_norec
25. 06. 2026 08.36
Zakaj ne more Izraela strest?
Odgovori
-1
1 2
mnsandman
25. 06. 2026 08.27
Hitri pa ste, ni kaj ....🙉🙈😂
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Parkiranje za 3 evre na noč? Rešitev, s katero so zadovoljni številni
Parkiranje za 3 evre na noč? Rešitev, s katero so zadovoljni številni
Cene stanovanjskih nepremičnin še naprej rastejo
Cene stanovanjskih nepremičnin še naprej rastejo
moskisvet
Portal
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
dominvrt
Portal
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
To je najslabši čas za zalivanje trate
To je najslabši čas za zalivanje trate
Kvas lahko na vrtu dela čudeže
Kvas lahko na vrtu dela čudeže
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
okusno
Portal
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Češnje letos kraljujejo: 8 receptov, ki jih Slovenci največ iščejo
Češnje letos kraljujejo: 8 receptov, ki jih Slovenci največ iščejo
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763