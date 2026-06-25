V razmaku nekaj sekund dva izjemno močna potresa prizadela Venezuelo

Tla so se zatresla v sredo nekaj po 18. uri po krajevnem času oziroma po 22. uri po srednjeevropskem, med obema potresnima sunkoma pa ni minila niti minuta.
Sprožil se je tudi ameriški sistem za opozorilo pred cunamijem za Portoriko in Deviške otoke, vendar so ga kmalu zatem preklicali.
Potresa sta udarila nekaj deset kilometrov od mesta Valencia na severu države, čutili so ju tudi v približno 300 kilometrov oddaljeni prestolnici Caracas.
"Imamo poročila o 32 mrtvih, pri čemer v te številke še niso vključeni podatki, ki bi lahko prišli iz zvezne države La Guaira, ter o več kot 700 poškodovanih, ki jih sprejemamo na urgentnih oddelkih tako v javnih bolnišnicah kot v zasebnih zdravstvenih centrih," je za venezuelsko televizijo povedala začasna predsednica države Delcy Rodriguez, poroča španska tiskovna agencija EFE.
Dodala je, da so razglasili izredne razmere in aktivirali celotno mrežo javnega in zasebnega zdravstva. Odpovedali so pouk v šolah in vse druge dejavnosti, ki ne veljajo za nujno potrebne. Osredotočajo se zlasti na reševanje tistih, ki bi bili morda zakopani pod ruševinami podrtih zgradb.
Rodriguezova je povedala še, da se je v Caracasu in zveznih državah Miranda, La Guaira, Falcon in Carabobo zrušilo več stavb, o škodi na infrastrukturi so poročali tudi z letališča Maiquetia blizu prestolnice, ki je zaprto.
Že pred tem je notranji minister Diosdada Cabella povedal, da so se nekatere stavbe porušile, sesulo pa se je tudi več streh. "Stopnice so se odtrgale, celotna stena se je razpokala. S stropa so padale stvari. Bilo je grozno," je za AFP povedala 54-letna bančna uslužbenka Odalis Escalona iz Caracasa.
Prvi potres, katerega epicenter je bil 21 kilometrov zahodno od obalnega mesta Moron, se je zgodil pozno zvečer v sredo po srednjeevropskem času, je poročala ameriška geološka služba (USGS). Nekaj sekund pozneje se je znova zatreslo 45 kilometrov stran.
Potresa sta prebivalce prestolnice Caracas pognala na ulice, še preden jih je Cabello pozval naj zapustijo svoje domove. Drugi potres, ki se je zgodil na globini desetih kilometrov, je v nakupovalnem središču v Caracasu sprožil paniko in krike, poroča AFP.
Ameriška televizija CNN je medtem poročala, da so zaradi potresov v Portoriku sprožili alarm pred morebitnim cunamijem.
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