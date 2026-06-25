V razmaku nekaj sekund dva izjemno močna potresa prizadela Venezuelo

icon-chevron-right 1 19 icon-chevron-right Potres v Venezueli AP

Potres v Venezueli AP

Potres v Venezueli AP

Potres v Venezueli AP

Potres v Venezueli AP

Potres v Venezueli AP

Potres v Venezueli AP

Potres v Venezueli AP

Potres v Venezueli AP

Potres v Venezueli AP

Potres v Venezueli AP

Potres v Venezueli AP

Potres v Venezueli AP

Potres v Venezueli AP

Potres v Venezueli AP

Potres v Venezueli AP

Potres v Venezueli AP

Potres v Venezueli AP

Potres v Venezueli AP





































Tla so se zatresla v sredo nekaj po 18. uri po krajevnem času oziroma po 22. uri po srednjeevropskem, med obema potresnima sunkoma pa ni minila niti minuta. Sprožil se je tudi ameriški sistem za opozorilo pred cunamijem za Portoriko in Deviške otoke, vendar so ga kmalu zatem preklicali. Potresa sta udarila nekaj deset kilometrov od mesta Valencia na severu države, čutili so ju tudi v približno 300 kilometrov oddaljeni prestolnici Caracas. "Imamo poročila o 32 mrtvih, pri čemer v te številke še niso vključeni podatki, ki bi lahko prišli iz zvezne države La Guaira, ter o več kot 700 poškodovanih, ki jih sprejemamo na urgentnih oddelkih tako v javnih bolnišnicah kot v zasebnih zdravstvenih centrih," je za venezuelsko televizijo povedala začasna predsednica države Delcy Rodriguez, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Ameriški predsednik Donald Trump je v objavi na svojem omrežju Truth Social ponudil pomoč prizadeti državi, z izrazi solidarnosti so se odzvali tudi voditelji drugih latinskoameriških držav, med njimi Brazilije, Paname, Ekvadorja, Bolivije, Čila, Mehike in Kube.