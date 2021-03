V reki East River opazili par delfinov

Tvit videoposnetka, ki ga je objavila uporabnica družbenih omrežij in pripisala: "Delfini v reki East River. Kaj?", so že tisočkrat delili, tudi mediji. Howard Rosenbaum , direktor Društva za zaščito divjih živali Ocean Giants, je dejal, da je bilo to nenavadno opazovanje, vendar je opozoril, da je težko oceniti, ali so živali v reki potencialno ogrožene. "Upamo, da gre za skupino živali, ki je lahko prosto priplavala na to območje in bo prosto plavala izven območja ter ni v stiski," je dejal. "Vendar ne vemo, ali so tam tudi drugi člani njihove vrste – vemo pa, da je imela ta oseba srečo, da jih je videla."

A kljub izrazitemu prepričanju, da reka East River ostaja zelo nevarna, je poročilo oddelka za varstvo okolja v New Yorku iz leta 2017 pokazalo, da so reke in pristanišča v mestu najčistejše po ameriški državljanski vojni. Kot ugotavlja spletno mesto Curbed, je New York v približno 40 letih porabil 45 milijonov dolarjev za izboljšanje kakovosti vode. Na spletni strani je pisalo: "Da, vidite plastične vrečke in rjavo blato, ki se združujejo okoli kamenja ob reki, toda sredina reke–velika sila narave, ki jo je pred 11.000 leti ustvaril ledenik, ki skozi Long Island Sound poriva vodo od mesta do zgornjega zaliva New York–je globoka, čista in ganljiva."