Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Na Hrvaškem iz dveh rek potegnili štiri trupla

Karlovec, 10. 05. 2026 14.56 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Reka Kolpa

V rekah Kolpi in Mrežnici na Hrvaškem so našli štiri trupla neznanih moških. Policija je sprožila preiskavo in odredila obdukcije, pri eni od intervencij pa so pomagali tudi slovenski policisti in gasilci.

Prvo prijavo so na hrvaški Policiji prejeli včeraj malo po poldnevu, ko je občan prijavil, da je v reki Kolpi v bližini naselja Sračak v občini Ribnik opazil truplo, poroča hrvaški Net.hr. Na kraj so odšli policisti policijske postaje Ozalj, pripadniki hrvaške nacionalne službe za nesreče in nujne primere pa so iz reke potegnili truplo neznanega moškega. Na kraju so opravili tudi preiskavo.

Pomagali tudi slovenski policisti in gasilci

Kasneje popoldne pa so slovenski policisti sporočili hrvaškim, da so v reki Kolpi v vasi Gornje Prilišće v občini Netretić opazili še dve trupli neznanih moških. Policisti policijske postaje Duga Resa so skupaj z gasilci iz Slovenije trupli potegnili na obalo, nakar so opravili ogled kraja.

Reka Kolpa
Reka Kolpa
FOTO: Shutterstock

Zvečer so prejeli še eno prijavo občana, tokrat o truplu v reki Mrežnici v vasi Gornji Zvečaj, v občini Generalski Stol. Truplo neznanega moškega so iz reke potegnili pripadniki Hrvaške nacionalne reševalne službe, Policija pa je nato opravila ogled kraja.

Policijska uprava Karlovec je sporočila, da potekajo nadaljnje kriminalistične preiskave in obdukcije, da bi ugotovili natančen vzrok smrti in identificirali najdene.

trupla hrvaška reka

PRENOS V ŽIVO: Več kot 4500 ljudi na teku Wings for Life

Ubil policista, nato ustrelil še sebe, v bolnišnici podlegel poškodbam

24ur.com Slovenska policija Hrvate obvestila o truplu v Kolpi
24ur.com Hrvaški policisti iz Kolpe izvlekli truplo moškega
24ur.com Zaradi pretepenih Slovencev na Krku aretirali tri hrvaške državljane
24ur.com Umrl med poskusom privedbe na Hrvaškem
24ur.com 'Obstaja še šesti osumljenec, ki naj bi zbežal pred policisti'
24ur.com Pretep na Krvavcu: Policija izsledila in pridržala pet Slovencev
24ur.com V stanovanju našli mrtvo mladoletnico, policija sumi na nasilno smrt
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
bibaleze
Portal
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja
Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
zadovoljna
Portal
Zato je princesa Diana strgala obleko priznanega oblikovalca
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
vizita
Portal
Konoplja pri najstnikih upočasnjuje kognitivni razvoj, razkrivajo študije
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
cekin
Portal
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
moskisvet
Portal
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Veste, da oddajate svetlobo?
Veste, da oddajate svetlobo?
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
okusno
Portal
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
voyo
Portal
Sanjski moški
Blanca
Blanca
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699