Na Hrvaškem iz dveh rek potegnili štiri trupla

Prvo prijavo so na hrvaški Policiji prejeli včeraj malo po poldnevu, ko je občan prijavil, da je v reki Kolpi v bližini naselja Sračak v občini Ribnik opazil truplo, poroča hrvaški Net.hr. Na kraj so odšli policisti policijske postaje Ozalj, pripadniki hrvaške nacionalne službe za nesreče in nujne primere pa so iz reke potegnili truplo neznanega moškega. Na kraju so opravili tudi preiskavo.

Kasneje popoldne pa so slovenski policisti sporočili hrvaškim, da so v reki Kolpi v vasi Gornje Prilišće v občini Netretić opazili še dve trupli neznanih moških. Policisti policijske postaje Duga Resa so skupaj z gasilci iz Slovenije trupli potegnili na obalo, nakar so opravili ogled kraja.

Zvečer so prejeli še eno prijavo občana, tokrat o truplu v reki Mrežnici v vasi Gornji Zvečaj, v občini Generalski Stol. Truplo neznanega moškega so iz reke potegnili pripadniki Hrvaške nacionalne reševalne službe, Policija pa je nato opravila ogled kraja.

Policijska uprava Karlovec je sporočila, da potekajo nadaljnje kriminalistične preiskave in obdukcije, da bi ugotovili natančen vzrok smrti in identificirali najdene.