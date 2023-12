Moški v Reki se je zgrudil na ulici, nato je vanj trčilo vozilo

Okoli pete ure zjutraj so policisti prejeli obvestilo o truplu na štiripasovnici v bližini prehoda za pešce, pri nakupovalnem središču Zahod.

Kot so sporočili iz Primorsko-goranske policijske uprave, je moški padel na cesti, nato tam obležal, čez njega pa je še zapeljal osebni avtomobil. Voznik ni zapustil mesta nesreče.

Truplo pokojnika so odpeljali na Oddelek za sodno medicino in kriminalistiko Medicinske fakultete v Reki, da bi ugotovili točen vzrok smrti in njegovo identiteto.