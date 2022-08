V reki Odri po množičnem poginu rib odkrili živo srebro

Medtem pa so vzorci vode, ki so jih odvzeli organi na nemški strani reke v zvezni deželi Brandenburg, pokazali znatno stopnjo onesnaženosti z živim srebrom, je danes poročala javna radiotelevizija RBB, pri čemer uradne razlage za višjo vsebnost živega srebra še niso podali, poroča nemški časnik Deutsche Welle.

Že konec julija so poljski ribiči prvič poročali o tonah mrtvih rib v reki Odri v bližini mesta Olawa, približno 300 kilometrov od lokacije sedanjega pogina rib. Takrat je organ za upravljanje voda Spodnje Šlezije s sedežem v mestu Vroclav na dveh lokacijah v reki odkril strupeno snov in domneval, da gre za mesitilen, ki je za ribe strupen. Vendar poznejši testi niso pokazali nobenih sledi te snovi.

Raziskovalec na oddelku za biologijo rib, ribištvo in ribogojstvo na Inštitutu Leibniz Christian Wolter meni, da se je živo srebro v reko sprostilo zaradi poglabljanja rečne struge. "Edini vir živega srebra v reki je sediment dna, za katerega je znano, da je obogaten z živim srebrom zaradi preteklega onesnaževanja," je povedal za DW.

Vseeno pa meni, da so težave na Odri globlje. Po njegovih besedah bi se ribe v reki lahko soočale z nizko ravnjo kisika, ki je posledica zgodovinsko nizke gladine vode in visokih temperatur. Te razmere so se še poslabšale zaradi nenehnega izpuščanja odpadne vode v Odro. "To je sicer zakonito in običajno ni problematično, toda ob nizki gladini vode se poveča koncentracija soli in organskih snovi, ki porabljajo kisik," je še dodal.