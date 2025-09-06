Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Neznanca napadla opozicijskega poslanca v Republiki Srbski

Banjaluka, 06. 09. 2025 14.09 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
0

Poslanca parlamenta BiH Branislava Borenovića iz opozicijske srbske Stranke demokratskega procesa (PDP) sta v petek napadla neznana moška. Borenović velja za ostrega kritika oblasti v entiteti BiH Republiki Srbski z razrešenim predsednikom Miloradom Dodikom na čelu.

Branislav Borenović je na omrežju Instagram danes objavil posnetek nadzorne kamere, ki prikazuje trenutek napada. Na njem je mogoče videti Borenovića, ki parkira avto in potem ko stopi ven, do njega pritečeta moška s kapuco na glavi, ga popršita s solzivcem, potisneta ob tla in nato pobegneta.

Po besedah poslanca se je vse odvilo zelo hitro. "Ko sem izstopil iz avtomobila pred svojo stavbo, sta pristopila dva zamaskirana moška, mi popršila obraz, brez udarcev, nekaj zamrmrala in izginila," je zapisal na Instagramu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dodal je, da so ga po napadu pekle oči in da je po nekaj minutah poklical policijo. Ta je prišla zelo hitro, nato pa so ga odpeljali na urgenco, kjer so mu dali kapljice za oči.

Borenović prihaja iz stranke PDP, ki je del opozicije tako v parlamentu BiH kot v Republiki Srbski, kjer je na oblasti Dodikova Zveza neodvisnih socialdemokratov (SNSD).

Napad so ostro obsodili tako v PDP kot v drugih strankah, pa tudi vodja SNSD Dodik. Incident je na družbenem omrežju X danes opisal kot neljubi dogodek in dodal, da verjame, da ga bodo pristojni organi razjasnili.

Branislav Borenović
Branislav Borenović FOTO: AP

Nekatere od strank so del krivde za napad pripisale prav Dodikovi politiki.

Iz Naše stranke, ki je del vladajoče koalicije na državni ravni, so po poročanju portala N1 BiH med drugim sporočili, da vzroke za napad vidijo v vse intenzivnejšem spodbujanju političnih napetosti, sovražnem govoru in sistematičnem usmerjanju napadov na opozicijske politike s strani režima Milorada Dodika in njegovih struktur.

Milorad Dodik
Milorad Dodik FOTO: Profimedia

"To je opozorilen znak, da živimo v ozračju naraščajoče politične nestrpnosti in nasilja, ki v Republiki Srbski postaja normalizirano," so opozorili. Pri tem so spomnili na napad na predstavnika opozicije v parlamentu Republike Srbske Nebojšo Vukanovića.

Vukanoviću so neznanci marca pred domačo hišo v Trebinju zažgali avto, opozicija pa je za napad obtožila oblasti Republike Srbske z Dodikom na čelu.

Branislav Borenović Milorad Dodik napad BiH
Naslednji članek

Racija v ZDA: Pridržali več kot 300 Južnokorejcev

SORODNI ČLANKI

Sajovic: 'Odgovornost tudi pri ohranjanju miru v BiH', Dodik se je ostro odzval

Republika Srbska dobila vlado brez zakonite podlage

Dodik mora vrniti diplomatski potni list, časa ima 15 dni

Dodik predlagal, da zaporno kazen 'odkupi'

Dodiku odvzeli mandat, zdaj napovedal referendum

Dodiku bodo v sredo uradno odvzeli mandat predsednika RS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215