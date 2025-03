V Republiki Srbski sprejeli osnutek nove ustave in nov sporni zakon

Zakon o zaščiti ustavnega reda Republike Srbske medtem določa ustanovitev posebnega tožilstva in sodišča, pristojnih za vprašanja, povezana z ustavno ureditvijo entitete. Predvideva tudi ustanovitev posebne priporne enote v banjaluškem zaporu za določena kazniva dejanja. Med njimi so napad na ustavno ureditev entitete, ogrožanje ozemeljske celovitosti, postavljanje Republike Srbske v podrejeni ali odvisni položaj, oboroženi upor ter neupoštevanje ali neizvrševanje odločitev institucij ali organov entitete, navaja portal Raport.ba.

Osnutek nove ustave entitete, ki ga bodo najprej posredovali v javno razpravo, med drugim vsebuje "svobodno voljo za odstop od sporazumov na ravni BiH", "sporazum o spremembi mejne črte med entitetama " i n "pravico do samoodločbe". Omenja tudi "pravico do posebnih in vzporednih vezi ter združevanja v zveze z drugimi državami" ter možnost oblikovanja vojske Republike Srbske.

Iz urada visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH so za portal N1 BiH v četrtek opozorili, da zakon predstavlja neposreden in premišljen napad na pravni red BiH. Enostranska vzpostavitev vzporednih pravosodnih institucij pod neposrednim nadzorom narodne skupščine Republike Srbske po navedbah urada predstavlja resno kršitev daytonskega mirovnega sporazuma in ustavnega okvira BiH, kar "odpira nove primere kazenske odgovornosti za tiste, ki izvajajo te ukrepe".

Opozorila prihajajo tudi iz ZN

"Zaskrbljeni smo zaradi nedavnih dogodkov v BiH," je v četrtek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa Stephane Dujarric.

Vse politične voditelje je pozval, naj v celoti podprejo in olajšajo delo državnih institucij, vse pomembne akterje pa, naj se vzdržijo razdiralnih razprav in dejanj ter se namesto tega zavzamejo za konstruktiven dialog in sodelovanje.

Nove sporne poteze iz Banjaluke prihajajo po tem, ko je tožilstvo BiH v sredo izdalo nalog za privedbo predsednika Republike Srbske Milorada Dodika, predsednika vlade Republike Srbske Radovana Viškovića in predsednika narodne skupščine entitete Nenada Stevandića na zaslišanje zaradi suma napada na ustavni red.

Preiskavo je tožilstvo uvedlo, potem ko so v Republiki Srbski sprejeli več ustavno spornih zakonov, katerih izvajanje je ustavno sodišče BiH do končne odločitve nato začasno zadržalo.