V reševalnem vozilu 15 ur čakala na posteljo: Tega še psu ne bi privoščil

Po pričevanju Bridget je Marie urgentno službo klicala, ker je nenadoma začela bruhati kri. Reševalci naj bi ji nato odvrnili, da jo bodo nemudoma prepeljali v bolnišnico, saj da gre za nujno zdravstveno stanje. Nato pa so jo za več ur 'pozabili' v reševalnem vozilu. "V tem času so sicer k njej poslali medicinsko sestro, ki je odvzela vzorec krvi," je še pristavila sestra pokojnice. Kasneje je morala Marie na toaleto, zato so jo odpeljali v notranjost stavbe, a je nato spet pristala v vozilu. " Videli so, da krvavi. Ampak do nje ni prišel nihče," je kritično nadaljevala sestra.

Kot pravi, je nad obravnavo razočarana, do britanskega zdravstvenega sistema pa izredno kritična. "Moja sestra je mrtva, ker je kar 15 ur čakala v reševalnem vozilu. To ni prav. Enostavno ni prav," je Bridget Haynes povedala za Skynews. Dodala je, da njena smrt ni bila humana. "Še psu ne bi privoščil takšnega trpljenja."

Zaradi velikega navala na urgence in stavk medicinskih sester ter reševalcev so tudi na Otoku čakalnice polne, čakalne vrste pa izredno dolge. A tako je bilo še pred napovedanimi stavkami, opozarja sestra 70-letne Marie Shenton , ki zahteva odgovore. Kot je izpostavila za britanske medije, namreč na zapoznelo obravnavo še več kot mesec dni po smrti svoje sestre ni dobila odgovora bolnišnice.

Ko so jo po 15 urah le sprejeli v bolnišnico, je bilo njeno stanje že tko slabo, da ni več tvorila smiselnih povedi. Stanje se tudi po bolnišnični obravnavi ni izboljšalo. Tri dni po sprejemu v bolnišnico je Briget dobila klic, da je njena sestra padla s postelje. Nekaj ur za tem je umrla.

"Zanima me, kako je lahko Marie najprej toliko časa čakala na posteljo, nato pa še padla z nje," se sprašuje sestra, ki zahteva odgovore. Tudi Bridget je sicer delala v zdravstvenem sektorju, kar 37 let je opravljala delo medicinske sestre. "Vlada mora nujno ukrepati. To se ne more dogajati," je izpostavila.

Bolnišnica: Prednost imajo nujni primeri

Zdravstveni direktor sklada bolnišnice v Torbayu in južnem Devonu Ian Currie pravi, da posameznih primerov ne more javno komentirati. Ob tem je svojcem Marie Shenton izrekel sožalje in dodal, da si "ne želijo, da bi kdor koli v reševalnem vozilu čakal dlje, kot bi bilo treba. "Vsi pacienti, ki pridejo na naš urgentni oddelek so pregledani in triažno ocenjeni, pri čemer imajo prednost najbolj nujni primeri," je še pristavil.