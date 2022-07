V restavraciji na Kitajskem našli 100 milijonov let stare odtise dinozavra

Sauropodi, znani po svojih dolgih vratovih in repih, so bili največje živali, ki so kdaj koli hodile po Zemlji. Znanstveniki ocenjujejo, da so zrasli do dolžine treh šolskih avtobusov, težki pa so bili toliko, da so se med njihovo hojo gotovo tresla tla, poroča CNN .

Kot je pojasnil paleontolog, ki smo ga kontaktirali tudi sami, so ga o nenavadnih odtisih obvestili prek družbenega omrežja, nato pa se je z ekipo na kraj odpravil v nekaj dneh. Na vrtu restavracije v Lešanu v provinci Sičuan so tako odkrili, da gre za odtise dveh sauropodov. Gre za vrsto dinozavra, ki je živel v zgodnjem obdobju krede, je povedal Lida Šing , paleontolog in izredni profesor na kitajski univerzi za geoznanosti. Šingova ekipa je odkritje s pomočjo 3D-skenerja potrdila prejšnjo soboto.

Kitajska se je sicer v zadnjih desetletjih hitro razvijala, to pa je nekoliko otežilo paleontologijo – preučevanje starodavnega življenja prek fosilnih zapisov, je še povedal Šing. "V mestu smo le redkokdaj našli fosile, saj so vsi prekriti s stavbami," je pojasnil.

V Sečuanu so sicer odkrili precej fosilov dinozavrov iz obdobja jure, fosilov iz obdobja krede pa je le peščica. "Obdobje krede je čas, ko so se dinozavri resnično razcveteli," je dejal Šing in dodal, da je to odkritje "kot košček sestavljanke, ki bo pomagal dokazati prisotnost dinozavrov v kredi in hkrati raznolikost dinozavrov v Sečuanu".

"Bilo je precej očitno, da gre za odtise dinozavrov"

Preden so na lokaciji novo najdenih odtisov postavili restavracijo, je tam stala piščančja farma, odtisi pa so bili prekriti s plastmi umazanije in peska, ki so jih ščitili pred erozijo in vremenskimi vplivi. Umazanijo so dejansko odstranili šele pred dobrim letom, ko so odprli restavracijo, še poroča CNN. Lastniku je bil všeč naraven videz dolbinic v kamnu, zato ga je tudi pustil takšnega, kot ga je našel. Načeloma bi ga lahko izravnal s cementom, je povedal Šing in dodal, da so tako odtisi ostali dobro ohranjeni.

"Ko smo prišli na teren, smo ugotovili, da so odtisi pravzaprav zelo globoki in da je precej očitno, da gre za odtise dinozavrov," je dejal, a dodal, da na to možnost doslej enostavno ni še nihče pomislil. Lastnik restavracije je kraj ogradil, da bi tako preprečil ljudem, da bi hodili po odtisih. Razmišljal naj bi celo o tem, da bi odtise dodatno zaščitil z lopo.

Šing to vidi kot znak večjega zanimanja javnosti za znanost. "Pred desetimi leti mi nihče ne bi poslal fotografij domnevnih fosilov ali odtisov dinozavrov. Zdaj pa jih od običajnih državljanov dobim kar nekaj in vsako leto večkrat potrdim, da je dejansko šlo za odtise dinozavrov," je še povedal.