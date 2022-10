Eksplozija plina v restavraciji s hitro hrano v Splitu

Okoli poldneva je v središču Splita odjeknila eksplozija. Kot pišejo hrvaški mediji, je eksplodirala plinska jeklenka v enem izmed lokalov s hitro prehrano. Kot opisujejo očividci, so zaslišali močan pok. Kot poroča RTL , sta se pri tem huje poškodovala 30-letna ženska in 62-letni moški, utrpela sta hude opekline.

Kot je za Index.hr pojasnila Inga Kelez, mati lastnika restavracije, so zjutraj prispele nove plinske jeklenke in med menjavo se jim je zazdelo, da je z eno izmed njih nekaj narobe. Kot je povedala, so poklicali dobavitelja plina, ki jim je naročil, naj zamenjajo zgornji del jeklenke in med tem, ko sta zaposlena poskušala to storiti, je eksplodiralo.