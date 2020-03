V Revozu spet proizvodnja

V novomeškem Revozu so po ponedeljkovi zaustavitvi proizvodnje, ki je bila posledica neredne dobave sestavnih delov in delno tudi izbruha novega koronavirusa na Kitajskem, to vnovič zagnali. V tovarni, ki se s sestavnimi deli oskrbuje sprotno, sicer upajo, da do podobnih zapletov ne bo več prišlo.

V Revozu so pojasnili, da so bile težave povezane s proizvodno zmogljivostjo turške tovarne in z daljšimi dobavnimi roki za dostavo posameznih delov. Težave je sicer povzročila neredna dobava motorjev iz tovarne v Turčiji. FOTO: Sandi Prosen Gre za splet različnih okoliščin, povezanih deloma tudi z novim koronavirusom, oz. za dobavo, ki poteka "po nestandardnih postopkih",so dodali. Težave je sicer povzročila neredna dobava motorjev iz tovarne v Turčiji. Tridnevni izpad proizvodnje nameravajo nadomestiti z delom ob sobotah, so še povedali v Revozu.