V ribiško ladjo z vso silo priletela jahta, za krmilom ni bilo nikogar

Pomorska nesreča se je zgodila včeraj okoli 19.30 v murterskem morju. Kmalu po prijavi so policisti Luške kapitanije Šibenik z osebjem šibeniške nujne medicinske pomoči odpluli do mesta pomorske nesreče, južno od otoka Murvenjak, kjer so našli poškodovano ribiško ladjo.

Kot poročajo hrvaški mediji, na srečo do incidenta ni prišlo v času večerje, ko je povsem možno, da bi celotna posadka večerjala v kabini, kamor je priletela jahta, in bi lahko umrlo še več oseb. Pokojni kuhar je bil star 62 let in je bil doma z otoka Pašman.

Na jahti sta bila tudi dva otroka, stara pet ali šest let

Na motorni jahti so bile medtem štiri osebe, prav tako vsi hrvaški državljani, ki so se po nesreči evakuirali na drug čoln v bližini. Kot je pojasnil Jakovljev, je bil na jahti moški z žensko in dvema otrokoma.