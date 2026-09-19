V Rijadu odjeknile eksplozije, v bližini letališča črn dim

Prebivalce Rijada je ponoči prebudilo opozorilo o nevarnosti zračnega napada, ki sta mu sledili dve močni eksploziji. Prebivalci mesta so za AFP nekaj ur kasneje povedali, da so slišali še več eksplozij na več lokacijah v prestolnici.

Poročevalec AFP je v bližini rijadskega letališča videl, kako gori rezervoar za nafto savdskega podjetja Aramco, gasilci pa se proti plamenom borijo.