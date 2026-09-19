V Rijadu odjeknile eksplozije, v bližini letališča črn dim

Prebivalce Rijada je ponoči prebudilo opozorilo o nevarnosti zračnega napada, ki sta mu sledili dve močni eksploziji. Prebivalci mesta so za AFP nekaj ur kasneje povedali, da so slišali še več eksplozij na več lokacijah v prestolnici.
Poročevalec AFP je v bližini rijadskega letališča videl, kako gori rezervoar za nafto savdskega podjetja Aramco, gasilci pa se proti plamenom borijo.
Spletna stran za spremljanje letal Flightradar24 pa je zaznala "večje motnje" na rijadskem letališču, vključno z zamudami in odpovedmi letov.
Savdske oblasti še niso objavile nobenega sporočila z dodatnimi pojasnili.
Savdska Arabija se v zadnjih dneh sooča z vse pogostejšimi napadi hutijevcev, ki nadzorujejo velik del sosednjega Jemna in se borijo proti jemenskim vladnim silam, ki jih podpira koalicija pod vodstvom Rijada.
Hutijevci sicer v zadnjih urah niso prevzeli odgovornosti za noben napad v Savdski Arabiji.
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