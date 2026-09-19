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V Rijadu odjeknile eksplozije, v bližini letališča črn dim

Rijad, 19. 09. 2026 16.20 pred 22 minutami 1 min branja 4

Avtor:
STA M.S.
Eksplozije v Savdski Arabiji

V Rijadu v Savdski Arabiji so ponoči prvič od ponovnega izbruha spopadov z jemenskimi hutijevci odjeknile eksplozije. V bližini letališča v savdski prestolnici je videti plamene in črn dim, z letališča pa poročajo o zamudah in odpovedih letov.

Prebivalce Rijada je ponoči prebudilo opozorilo o nevarnosti zračnega napada, ki sta mu sledili dve močni eksploziji. Prebivalci mesta so za AFP nekaj ur kasneje povedali, da so slišali še več eksplozij na več lokacijah v prestolnici.

Poročevalec AFP je v bližini rijadskega letališča videl, kako gori rezervoar za nafto savdskega podjetja Aramco, gasilci pa se proti plamenom borijo.

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Spletna stran za spremljanje letal Flightradar24 pa je zaznala "večje motnje" na rijadskem letališču, vključno z zamudami in odpovedmi letov.

Savdske oblasti še niso objavile nobenega sporočila z dodatnimi pojasnili.

Savdska Arabija se v zadnjih dneh sooča z vse pogostejšimi napadi hutijevcev, ki nadzorujejo velik del sosednjega Jemna in se borijo proti jemenskim vladnim silam, ki jih podpira koalicija pod vodstvom Rijada.

Hutijevci sicer v zadnjih urah niso prevzeli odgovornosti za noben napad v Savdski Arabiji.

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savdska arabija rijad eksplozije

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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JanezNovakJohn
19. 09. 2026 16.42
Zmagali smo, samo še električne avtomobile bomo prodajal. Nafte ni več!
Odgovori
0 0
JanezNovakJohn
19. 09. 2026 16.43
Tudi subvencij za električne avte ni več!
Odgovori
0 0
Rothschild1
19. 09. 2026 16.41
Kaj cmo. Potrebno se bo odpovedati fosilnim gorivom. E avtomobili, toplote crpalke ... nafto za ostale stvari bomo dobili iz Norveske, Skotske, ZDA in ostalih drzav, ki ne podpirajo teroristov.
Odgovori
+2
2 0
JanezNovakJohn
19. 09. 2026 16.39
Kako to da ne potopijo nobeno ameriško letalonosilko?
Odgovori
+1
1 0
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