Vse je pripravljeno: 133 kardinalov elektorjev v Rimu, kje bodo med konklavom?

Bruni je še povedal, da se je kongregacije udeležilo 179 kardinalov, od katerih jih je bilo 132 elektorjev, torej mlajših od 80 let. Pravico, da volijo novega papeža, ima sicer 135 kardinalov, a so pred dnevi iz Vatikana sporočili, da se konklava zaradi bolezni dva ne bosta udeležila. Njunih imen niso sporočili.

To je doslej največja in najbolj mednarodna skupina kardinalov elektorjev, saj prihajajo iz 71 držav z vseh koncev sveta. Okoli 80 odstotkov jih je imenoval Frančišek, prvi papež iz Latinske Amerike, ki je umrl 21. aprila. So relativno mladi in bo to zanje prvi konklave.