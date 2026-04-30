V rimski knjižnici odkrili izgubljeni izvod pesmi iz 7. stoletja v stari angleščini

Znanstveniki s Trinity Collegea v Dublinu (TCD) so v Nacionalni centralni knjižnici v Rimu odkrili rokopis, ki vsebuje Caedmonovo hvalnico. Avtor devetvrstične pesmi iz 7. stoletja je northumbrijski pastir, v 8. stoletju pa jo je prvič zapisal srednjeveški teolog Beda Častitljivi, ki velja za očeta angleškega zgodovinopisja. Staroangleško različico, odkrito v Rimu, naj bi prepisal menih v severni Italiji med letoma 800 in 830.

Staroangleški prepis pesmi, ki sta ga odkrila Elisabetta Magnanti in Mark Faulkner (na frotografiji ob izvodu Bedejeve Cerkvene zgodovine angleškega ljudstva). FOTO: Nacionalna centralna knjižnica v Rimu

"Ko sva jo videla, sva se spogledala in rekla sem: Nihče ne ve za to," trenutek odkritja opisuje strokovnjakinja za srednjeveške rokopise Elisabetta Magnanti, ki je delo našla skupaj z Markom Faulknerjem z dublinskega kolidža."Da bi se prepričala, da ne sanjam, sem dvakrat preverila kataloge, kjer pa ni bilo nobene omembe rokopisa. Bilo je izjemno presenečenje."

Pesnik Paul Muldoon je v antologiji britanske poezije leta 2016 Caedmonovo himno prevedel v sodobno angleščino. Uvodne vrstice se tako glasijo: "Zdaj moramo slaviti nebo, Varuha nebeškega kraljestva, Moč Merilca, vse, kar ima v mislih, Delo Očeta slave, vse vrste čudes."

To je tretje najstarejše ohranjeno besedilo pesmi, druga dva izvoda hranijo v Cambridgeu in Sankt Peterburgu, a je v teh dveh pesnitev zapisana v latinščini, staroangleško besedilo pa je dodano ob robu ali na koncu, poroča Guardian. Rimski izvod je pomemben zlasti zato, ker je staroangleška različica vključena v glavni del besedila, kar odraža rastoči pomen jezika v 9. stoletju, razlaga Faulkner. "Mislim, da bi bralci opazili odsotnost pesnitve v besedilu, zato so jo vključili," pravi. V pesmi so med besedami presledki, besedne zveze pa so ločene s pikami. Po mnenju Faulknerja to kaže, da je bil razmak med besedami v pisanju relativno nov 'izum'. "Je del zgodnjega razvoja načinov delitve besed in kaže, da se besedilo začenja približevati angleščini, kot jo poznamo danes." Raziskovalci so svoje ugotovitve podrobno predstavili v znanstveni reviji Early Medieval England and its Neighbors (Zgodnjesrednjeveška Anglija in njene sosede), ki jo izdaja Cambridge University Press.

Staroangleški rokopis s Caedmonovo himno, ki naj bi ga med letoma 800 in 830 prepisal italijanski menih. FOTO: Nacionalna centralna knjižnica v Rimu

Caedmon naj bi bil nepismeni živinorejec in pastir, ki je delal v opatiji Whitby v Severnem Yorkshiru. Teolog Beda navaja, da je obiskal božji obred, ki ga je navdihnil, da je sestavil himno, ki je hvalnica Bogu za stvarjenje sveta. Beda je v svoje prelomno delo Cerkvena zgodovina angleškega ljudstva vključil latinski prevod pesmi, izpustil pa izvirno staroangleško različico. To je manj kot dve stoletji zatem v svoj prepis dodal menih iz severnoitalijanske opatije Nonantola, pravi Faulkner. "To je znak, kako zelo so zgodnji bralci cenili angleško poezijo."

Beda Častitljivi, znan tudi kot Sveta Beda je bil angleški benediktinec, cerkveni učitelj in zgodovinar. Velja za največjega učenjaka svojega časa. FOTO: Profimedia