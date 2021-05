V Rimu avtomobila zgrmela v luknjo, ki je zazevala sredi ulice

Okoli 13. ure se je v ulici Zenodossio v italijanski prestolnici udrl del ceste in pločnika. Na kraj so takoj prišli gasilci, ki so zavarovali kraj dogodka, prav tako so sporočili, da v nesreči ni bilo poškodovanih.

V rimskem okrožju Tor Pignattara, v ulici Zenodossio, se je udrl del ceste in pločnika. V luknjo sta zgrmela dva avtomobila, ki sta bila parkirana na ulici. Dogodek se je zgodil okrog 13. ure, v nesreči pa se nobena oseba ni poškodovala. Na kraj so prišli gasilci, ki so zavarovali območje. icon-expand Nesreča v Rimu FOTO: Vigili del Fuoco Podoben dogodek se je leta 2019 zgodil tudi v Zagrebu, ko je sredi ceste zazevala gromozanska luknja. Udrl se je namreč del cestišča, luknja pa je bila globoka od 160 do 180 centimetrov ter velika 250 x 350 centimetrov. V odprtino je po dogodku zapeljal nepozoren voznik, ki se je pri tem poškodoval, tako da so ga odpeljali v bolnišnico. icon-expand