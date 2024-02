V Rimu in Milanu prepoved protestom v podporo Palestincem

Rimska prefektura je sporočila, da bodo pohod čez prestolnico, ki ga je za soboto napovedalo gibanje palestinskih študentov, morali pripraviti kak drug dan po 28. januarju. Podobno odločitev so sprejeli v Milanu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gibanje palestinskih študentov je na Instagramu že sporočilo, da bodo kljub prepovedi v soboto pripravili proteste v Rimu in Milanu, pa tudi v drugih italijanskih mestih, kot sta Neapelj in Cagliari. "Zatiranje nas ne bo ustavilo. V primerjavi s tem, kakšno ceno plačujejo naši rojaki za svobodo, pomeni to majhno dejanje državljanske nepokorščine zanemarljivo tveganje, tudi glede na to, da so demonstracije v Italiji še vedno pravica," so izpostavili po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.