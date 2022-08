V Rimu iz porušenega predora reševali ujetega bančnega roparja

Skupina je želela izkoristiti prihajajoči podaljšani konec tedna v Rimu - v ponedeljek v Italiji praznujejo državni praznik ferragosto - in skozi predor vdreti v trezor banke nedaleč od Vatikana. Med kopanjem predora pa je popustil del asfalta in ujel nesojenega roparja na globini približno šest metrov. Gasilci so nato morali osem ur izkopavati vzporedni predor, da so prišli do ujetega moškega.

Številni ljudje, ki so spremljali večurno delo gasilcev, so rešitev pozdravili z dolgim aplavzom. Moškemu so reševalci dali kisik in ga odpeljali v bolnišnico.

Trije njegovi sostorilci so uspeli pobegniti, preden se je predor zrušil, vendar so jih kmalu za tem ustavili in zaslišali karabinjerji. Kot so poročali italijanski mediji, naj bi skupina imela kriminalno preteklost. Dva člana skupine so pridržali, proti dvema pa vložili kazensko ovadbo. Na ujetega sostorilca naj bi gasilce sicer opozoril prav eden od članov skupine.