V Rimu našli trupla treh žensk, domnevno prostitutk

V rimski četrti Prati so v četrtek našli trupla dveh Kitajk in ene Južnoameričanke, ki so bile po navedbah policije verjetno prostitutke. Lokalni mediji so poročali, da so bile žrtve zabodene, pri čemer sta časnika Messaggero in Repubblica opozorila, da je v prestolnici morda na begu serijski morilec. Policija pa je medtem že sprožila preiskavo.

icon-expand Italijanska policija FOTO: Shutterstock Truplo ene od Kitajk je na stopnišču stanovanjske hiše opazil njen sosed. Po navedbah časnika Corriere della Sera je ženska, ki naj bi bila stara okoli 40 let, utrpela poškodbe glave in trebuha. Policija je nato vstopila v njeno stanovanje, kjer je našla še truplo druge Kitajke. Po navedbah sosedov nihče ni slišal, da bi se zgodil umor. "Vsi so vedeli, da je tu hiša slabega ugleda, videla sem ljudi prihajati ob 2. in 3. uri zjutraj," pa je novinarjem povedala ženska, ki je nekoč živela v stavbi. Truplo 65-letne Kolumbijke je eno uro pozneje našel njen prijatelj. Tudi ona naj bi utrpela poškodbe trebuha. Policija je medtem že sprožila preiskavo dogodkov in trenutno pregleduje telefonske izpiske žrtev, da bi ugotovila, ali med njimi obstaja kakršna koli povezava.