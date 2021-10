V Rimu več deset tisoč ljudi protestiralo proti fašizmu

Več deset tisoč ljudi se je zbralo v Rimu, da bi se uprli naraščajočemu fašizmu. Protestniki so se udeležili pohoda do osrednjega prizorišča na trgu Piazza San Giovanni. Nosili so transparente z napisom "Fašizem: nikoli več" in pozivali k prepovedi neofašistične skupine Forza Nuova.

Protest so italijanska sindikalna združenja sklicala, potem ko so nasprotniki covidnega potrdila, med katerimi so bili tudi skrajni desničarji, prejšnjo soboto napadli prostore sindikata CGIL v Rimu. V izgredih je bilo ranjenih 38 policistov, prijeli so več desničarskih skrajnežev. V Italiji so se v odziv na dogajanje okrepili pozivi k razpustitvi skrajno desne stranke Forza Nuova.

Protestnega shoda so se danes udeležili voditelji sindikalnih zvez CGIL, CISL in UIL, pa tudi politiki iz levosredinske koalicije in predstavniki civilnih združenj. "Ta shod predstavlja tudi vse tiste v Italiji, ki želijo spremeniti državo, ki želijo zapreti vrata političnemu nasilju," je poudaril generalni sekretar sindikata CGIL Maurizio Landini. Kot je dejal, gre za proteste za obrambo demokracije.

Poudaril je potrebo po "premagovanju fašistične miselnosti". Landini, generalni sekretar CGIL, je napad na sedež sindikata primerjal z napadi takratne nove fašistične stranke na sindikalne organizatorje leta 1921. Naslednje leto je na oblast prišel fašistični vodja Benito Mussolini, ki je Italijo kasneje kot zaveznik nacistične Nemčije pripeljal v drugo svetovno vojno, poroča AP News. Spomnil je tudi, da današnji protesti potekajo ob 78. obletnici nacističnega pohoda na judovski geto v Rimu. Več kot tisoč Judov, med njimi 200 otrok, so nacisti 16. oktobra 1943 deportirali v koncentracijsko taborišče Auschwitz; vrnilo se jih je le 16.