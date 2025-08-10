Svetli način
Tujina

V Rogotinu našli truplo dojenčka: preiskujejo možnost nasilne smrti

Rogotin, 10. 08. 2025 12.41 | Posodobljeno pred 23 minutami

V noči na soboto so v hrvaškem mestu Rogotin našli truplo dojenčka. Vzrok smrti še ni znan, to bo pokazala obdukcija. Hrvaška policija je medtem sprožila preiskavo. Neuradno preiskujejo tudi možnost nasilne smrti, v katero bi bili lahko vpleteni ožji družinski člani otroka.

Dojenčkove nogice
Dojenčkove nogice FOTO: Shutterstock

Kot poroča lokalni portal Rogotin, so v noči na nedeljo v hrvaškem Rogotinu našli mrtvega dojenčka. Na kraj so prihitele reševalne službe in policisti, ki so opravili preiskavo.

Truplo otroka so odpeljali na oddelek za patologijo Splošne bolnišnice v Dubrovniku, kjer bodo opravili obdukcijo, ki bo pokazala natančen vzrok smrti. Net.hr ob tem navaja lokalne medije, ki poročajo o sumljivih okoliščinah smrti dojenčka ter da policija ne izključuje možnosti nasilne smrti.

Med preiskavo naj bi se po poročanju portala Klikploce pojavili indici, ki kažejo, da bi bili lahko v smrt dojenčka vpleteni njegovi ožji družinski člani. Uradno sicer oblasti tega niso potrdile. Več informacij bo znanih po zaključku preiskave.

