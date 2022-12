V Rokavskem prelivu poteka reševalna akcija. Iščejo manjši čoln

Tiskovni predstavnik agencije je dejal: "Obalna straža trenutno usklajuje iskalni in reševalni odziv na incident, v katerega je bila vpletena majhna ladja pri Kentu, pri čemer sodeluje z mornarico, mejnimi silami, policijo iz Kenta in drugimi partnerji. Poslali smo rešilne čolne iz Doverja, Dungenessa, Hastingsa in Ramsgata ter reševalne ekipe obalne straže Deala, Dungenessa in Folkestona, skupaj s poveljnikom območja obalne straže. Vključeni so helikopterji obalne straže iz Lydda in Lee on Solent ter eden od francoske mornarice. Pri reševanju pomaga tudi ribiška ladja na območju. Reševalna služba jugovzhodne obale in kentska policija sodelujeta z nami in poslali smo reševalni helikopter."

Tiskovni predstavnik vlade Združenega kraljestva pa je sporočil: "Zavedamo se incidenta v vodah Združenega kraljestva in vse ustrezne agencije sodelujejo pri odzivu na dogodek. Nadaljnje podrobnosti bomo posredovali pravočasno."

Dogodek se je zgodil le nekaj ur po tem, ko je premier Rishi Sunak obljubil, da bo sprejel nove zakone za boj proti nezakonitemu priseljevanju. Med nizom novih ukrepov, ki so bili predstavljeni za omejitev prečkanja Rokavskega preliva, je poslancem dejal: "Moramo ustaviti čolne. In ta vlada bo naredila, kar je treba storiti."