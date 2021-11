V Rokavskem prelivu rešili 292 migrantov

V Rokavskem prelivu so po podatkih francoskih pomorskih organov iz majhnih čolnov rešili 292 migrantov. Odpeljali so jih v francoski pristanišči Calais in Dunkerque, kjer so zanje poskrbeli humanitarni delavci.

Britanska vlada, ki je po brexitu uvedla strožja migracijska pravila, si želi zmanjšati tok nezakonitih migracij. FOTO: AP Pri reševanju je sodelovalo več ladij francoske mornarice, obalne straže in carinskega organa ter mornariški helikopter. Letos so do konca avgusta v Rokavskem prelivu med Francijo in Veliko Britanijo rešili skoraj 16.000 migrantov, kar je bistveno več kot v prejšnjih letih. Približno toliko migrantom pa je uspelo priti v Veliko Britanijo. Britanska vlada, ki je po brexitu uvedla strožja migracijska pravila, si želi zmanjšati tok nezakonitih migracij. London in Pariz sta se nedavno dogovorila, da bosta poostrila nadzor ob obalah. V Calaisu na možnost prečkanja meje trenutno čaka na stotine migrantov, francoske oblasti pa se želijo izogniti nastanku nove "džungle". Izraz se nanaša na zloglasno šotorsko mesto, v katerem je živelo 9000 migrantov, preden jih je policija leta 2016 izselila. Trije člani humanitarnih organizacij v Calaisu medtem v znak protesta zaradi slabih življenjskih razmer gladovno stavkajo.