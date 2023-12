V roke italijanski policiji prestižni avtomobil: 666 konjev močan Lamborghini

Italijanska policija se je v svoji floti razveselila še šestega super hitrega jeklenega konjička, prestižnega Lamborghinija. Vendar je ta v prvi vrsti namenjen prevažanju organov za presaditev, terenca, ki pa ima kar 666 konjev in lahko drvi tudi 306 kilometrov na uro, je državi poklonil domači avtomobilski velikan. V primerjavi z osnovnim modelom je nižji, širši in lažji, je dejal prvi mož Lamborghinija, ki s policijo sodeluje že 20 let. V tem času so njihovi avtomobili bliskovito prepeljali več kot 240 organov. In kdaj se bo novi terenec podal na svojo prvo misijo?