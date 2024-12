V Romuniji obsežna racija v okviru preiskave predsedniških volitev

Romunsko ustavno sodišče je v petek razveljavilo volilni proces predsedniških volitev, tudi izid prvega kroga, v katerem je 24. novembra zmagal skrajno desni in Rusiji naklonjen kandidat Calin Georgescu . Kot je sporočilo, se je za razveljavitev odločilo, da bi zagotovilo pravilnost in zakonitost volilnega postopka.

Tri hiše v mestu Brasov v osrednji Romuniji so preiskali v okviru preiskave v povezavi s kaznivimi dejanji podkupovanja volivcev, pranja denarja in računalniških poneverb, je sporočilo tožilstvo.

Sodišče je prejelo več zahtev za razveljavitev izida prvega kroga, pri čemer so se vlagatelji sklicevali na podatke romunskih obveščevalcev o domnevnem ruskem vmešavanju v volitve prek družbenih omrežij. Obveščevalne službe so namreč ta teden opozorile na možnost tujega vmešavanja v volitve, pri čemer so izpostavili zlasti kampanjo Georgescuja na družbenem omrežju TikTok, ki naj bi bila podobna operacijam vplivanja, ki se jih poslužuje Rusija.

Drugi krog volitev bi moral biti sicer na sporedu v nedeljo. V njem bi morala Georgescuja, ki mu ankete pred volitvami niso pripisovale možnosti za uvrstitev v drugi krog, izzvati Elena Lasconi, proevropska kandidatka iz vrst zeleno-liberalne reformne stranke USR.

V skladu z romunsko zakonodajo se morajo volitve v primeru razveljavitve izvesti drugo nedeljo po dnevu, ko so bile razveljavljene. To pomeni, da bi glasovanje potekalo predvidoma 22. decembra. Vendar pa ni nujno, da bo tako, saj sodišče zahteva ponovitev celotnega volilnega procesa, torej tudi predvolilne kampanje.