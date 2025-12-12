Svetli način
Tujina

V Romuniji potrdili prva primera gobavosti po 40 letih

Bukarešta, 12. 12. 2025 17.21 | Posodobljeno pred eno minuto

V zdravilišču na severozahodu Romunije so odkrili dve maserki z gobavostjo. Kot so sporočile tamkajšnje oblasti, na bolezen, ki se je v državi pojavila po več kot 40 letih, testirajo še dve osebi. Po besedah zdravstvenih uradnikov pa je zdravilišče do zaključka preiskave zaprto.

V mestu Cluj na severozahodu Romunije so po več kot 40 letih potrdili dva primera gobavosti, poroča The Independent. Bolezen so odkrili pri dveh maserkah, obe z indonezijskim državljanstvom, ki sta delovali v lokalnem zdravilišču.

Mesto Cluj v Romuniji
Mesto Cluj v Romuniji FOTO: Shutterstock

Ena od bolnic se je pred kratkim vrnila iz Azije, kjer je mesec dni preživela z materjo, ki se je prav zaradi gobavosti zdravila v bolnišnici. Obe okuženi osebi se sicer že zdravita v bolnišnici.

Ob tem romunske oblasti na bolezen testirajo še dve osebi, vendar pa je romunski minister za zdravje Alexandru Rogobete sporočil, da strank v zdravilišču ne bi smelo skrbeti, saj je za prenos bolezni potreben daljši čas izpostavljenosti.

Oblasti so sicer zdravilišče zaprle do preiskave, so sporočili zdravstveni uradniki.

Zadnji potrjeni primer gobavosti v Romuniji je bil odkrit pred 44 leti, je še sporočilo tamkajšnje ministrstvo.

