V Romuniji potrdili prva primera gobavosti po 40 letih

V mestu Cluj na severozahodu Romunije so po več kot 40 letih potrdili dva primera gobavosti, poroča The Independent. Bolezen so odkrili pri dveh maserkah, obe z indonezijskim državljanstvom, ki sta delovali v lokalnem zdravilišču.

Ena od bolnic se je pred kratkim vrnila iz Azije, kjer je mesec dni preživela z materjo, ki se je prav zaradi gobavosti zdravila v bolnišnici. Obe okuženi osebi se sicer že zdravita v bolnišnici.

Ob tem romunske oblasti na bolezen testirajo še dve osebi, vendar pa je romunski minister za zdravje Alexandru Rogobete sporočil, da strank v zdravilišču ne bi smelo skrbeti, saj je za prenos bolezni potreben daljši čas izpostavljenosti.

Oblasti so sicer zdravilišče zaprle do preiskave, so sporočili zdravstveni uradniki.

Zadnji potrjeni primer gobavosti v Romuniji je bil odkrit pred 44 leti, je še sporočilo tamkajšnje ministrstvo.