V Romuniji prijeli vohuna, ki je Belorusiji prodajal državne skrivnosti

Romunska obveščevalna služba (SRI) je v sodelovanju s kolegi na Češkem, Poljskem in Madžarskem prijela nekdanjega namestnika vodje moldavske obveščevalne službe (SIS), ki je Belorusiji prodajal romunske državne skrivnosti. Kot poroča portal Stirile pro tv, naj bi v zadnji fazi preiskave po besedah neimenovanega vira sodelovala tudi moldavska obveščevalna služba.
SRI je v ponedeljek sporočila še, da so tožilci Direktorata za preiskovanje organiziranega kriminala in terorističnih kaznivih dejanj izdali nalog za prijetje 47-letnega osumljenca Alexandruja Balana. Pridržali so ga na letališču v Temišvaru, od koder ga bodo prepeljali v Bukarešto.
Kot poroča beloruski portal Nexta, preiskovalci trdijo, da je osumljeni od leta 2024 beloruski obveščevalni službi KGB posredoval državne skrivnosti in se v Budimpešti dvakrat sestal z obveščevalnimi uradniki Odbora za državno varnost Republike Belorusije, od katerih je prejel navodila in denar za svoje storitve.
Domnevno je bil vpleten v nepooblaščeno razkritje državnih skrivnosti, "ki bi lahko ogrozile nacionalno varnost Romunije". Skupna akcija je sicer v več evropskih državah razkrila več uradnikov KGB in njihovih sodelavcev.
"SRI bo skupaj s svojimi nacionalnimi in mednarodnimi partnerji še naprej pozorno spremljala ta varnostna tveganja in bo odločno ukrepala za obrambo nacionalne varnosti," je še sporočila najpomembnejša romunska tajna služba.
Češka je medtem zaradi vohunjenja izgnala beloruskega diplomata, ki mora državo zapustiti v roku 72 ur.
Preiskava se nadaljuje pod nadzorom Eurojusta, Minsk pa doslej še ni podal komentarja o škandalu.
Kdo je Alexandru Balan?
Balan je leta 2000 diplomiral na Akademiji za ekonomske študije v Kišinjevu in bil zaposlen pri SIS. Tam je opravljal različne funkcije, je za moldavski časopis National povedala tiskovna predstavnica SIS Daniela Manzat. Ni jasno, kdaj je bil Balan odpuščen s položaja namestnika vodje SIS.
Časopis je ob tem poročal tudi, da je bil Balan pred nekaj leti obtožen, da je odgovoren za pobeg ruskega blogerja Eduarda Baghirova iz Moldavije. Preiskovali pa naj bi ga tudi zaradi organizacije protestov 7. aprila 2009.
Njegove objave na družbenih omrežjih so sicer kritične do aktualnega vodstva moldavske varnostne službe.