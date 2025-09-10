V Romuniji prijeli vohuna, ki je Belorusiji prodajal državne skrivnosti

Romunska obveščevalna služba (SRI) je v sodelovanju s kolegi na Češkem, Poljskem in Madžarskem prijela nekdanjega namestnika vodje moldavske obveščevalne službe (SIS), ki je Belorusiji prodajal romunske državne skrivnosti. Kot poroča portal Stirile pro tv , naj bi v zadnji fazi preiskave po besedah neimenovanega vira sodelovala tudi moldavska obveščevalna služba.

SRI je v ponedeljek sporočila še, da so tožilci Direktorata za preiskovanje organiziranega kriminala in terorističnih kaznivih dejanj izdali nalog za prijetje 47-letnega osumljenca Alexandruja Balana. Pridržali so ga na letališču v Temišvaru, od koder ga bodo prepeljali v Bukarešto.

Kot poroča beloruski portal Nexta, preiskovalci trdijo, da je osumljeni od leta 2024 beloruski obveščevalni službi KGB posredoval državne skrivnosti in se v Budimpešti dvakrat sestal z obveščevalnimi uradniki Odbora za državno varnost Republike Belorusije, od katerih je prejel navodila in denar za svoje storitve.

Domnevno je bil vpleten v nepooblaščeno razkritje državnih skrivnosti, "ki bi lahko ogrozile nacionalno varnost Romunije". Skupna akcija je sicer v več evropskih državah razkrila več uradnikov KGB in njihovih sodelavcev.