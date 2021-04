V Romuniji strmoglavil MiG-21, pilot preživel

Lovec MiG-21 je 20. aprila strmoglavil na nenaseljenem območju v okrožju Mures v osrednji Romuniji. Pilot je bil na trenažnem letu, skupaj so bili trije migi, drugi posebnih težav niso imeli. Pilot se je uspešno katapultiral in preživel brez resnejših poškodb, romunski preiskovalci pa so že začeli iskati vzroke za strmoglavljanje.

Pilot, podpoveljnik Andrej Criste, je nesrečo preživel, potem ko se mu je uspelo varno izstreliti, je sporočilo romunsko ministrstvo za obrambo. Helikopter ga je prepeljal v okrožno bolnišnico v Targu Muresu, kjer je zdravniška ekipa dovolila njegovo premestitev v vojaško univerzitetno bolnišnico v Bukarešti. MiG-21 je 20. aprila okoli 14:00 vzletel z letalske baze v Campia Turzii, da bi skupaj z dvema drugima letaloma istega tipa izvedel trenažni let. Med misijo je pilot poročal o izrednih razmerah in se uspel izstreliti iz letala tik, preden je strmoglavil na območju Dedrada, kraja v okrožju Mures. Preostali dve letali sta se varno vrnili v bazo. Primer preiskuje vojaško tožilstvo, okoliščine nesreče pa bo raziskala komisija, ki jo je imenoval načelnik obrambnega štaba, so še sporočili z obrambnega ministrstva. icon-expand Romunija ima v uporabi 35 letal MiG-21 LanceR, ki jih postopoma misli zamenjati za bolj moderna letala. FOTO: AP