V Romuniji strmoglavil ruski brezpilotnik

Zveza Nato je ruski napad na cilje v Ukrajini blizu meje z Romunijo opazila v sredo zvečer in kmalu zatem izdala ukaz za začetek pripravljenosti, s čimer so v zrak poleteli nemški in romunski lovci. Misija je trajala do zgodaj davi. Po informacijah nemške tiskovne agencije dpa so piloti med akcijo videli ruski letalnik, a niso prejeli ukaza za sestrelitev.

Romunsko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da so v bližini romunske vasi Grindu v delti Donave, nekaj kilometrov od meje z Ukrajino, odkrili 1,5 metra globok krater. Romunski veleposlanik pri Natu Dan Neculaescu pa je pozneje potrdil, da je ruski brezpilotnik, ki je bil vključen v nočne napade v Ukrajini, strmoglavil na nenaseljeno območje v Romuniji. Bukarešta je o incidentu obvestila članice Nata in ruskega veleposlanika pozvala na zagovor.

To je že peti tovrstni incident, ki pa se je zgodil najbolj zahodno od meje z Ukrajino. Gre za območje v bližini tromeje Ukrajine, Moldavije in Romunije.

Med valom napadov na cilje v Ukrajini so sicer zabeležili do 70 brezpilotnih letalnikov tipa šahed, pri čemer je glede na začasne ugotovitve najmanj eno eksplodiralo v zračnem prostoru Romunije. Ta tip dronov iranske izdelave velja za zelo nenatančnega, zaradi česar se jih pogosto uporablja v rojih.

Nemške letalske sile trenutno sodelujejo pri varovanju jugovzhodnega krila Nata, med drugim s štirimi bojnimi letali, ki jih imajo na vojaškem letališču blizu Constante. S tem pomagajo Natovi partnerici z vojaškimi zmogljivostmi, ki jih sama nima v zadostnem številu.