Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V Romuniji vlaki s šesturno zamudo, brez elektrike več kot 166.000 domov

Bukarešta, 18. 02. 2026 16.12 pred 15 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Ne.M. STA
Obilno sneženje v Romuniji (Bukarešta)

Močno sneženje je dopoldne prizadelo osrednji, južni in vzhodni del Romunije, zaradi česar je brez elektrike ostalo več kot 166.000 domov, so sporočile romunske oblasti. Zaradi obilnega sneženja je moten letalski in cestni promet, na ulicah Bukarešte so izmerili okoli 30 centimetrov snega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na letališču Otopeni v Bukarešti so danes dopoldne po navedbah AFP odpovedali številne lete, več so jih preusmerili na druga letališča. Romunsko notranje ministrstvo pa je sporočilo, da sta bili na mednarodnem letališču Henri-Coanda zaradi snega zaprti dve pristajalni stezi.

Javni promet v glavnem mestu je bil prav tako močno prizadet zaradi sneženja. Vlaki so na glavno postajo prihajali z več kot šesturno zamudo.

Zaradi novozapadlega snega so v več delih države zaprli avtoceste in glavne ceste, je sporočila prometna policija.

Samo v Bukarešti so reševalne službe morale odstraniti več kot 240 podrtih dreves in 18 stebrov daljnovodov, ki so klonili pod težo snega.

romunija sneg promet

Umrla soproga vojnega zločinca Radovana Karadžića

Vance: Iran še vedno ni sprejel temeljnih zahtev ZDA

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
300 let do specialista
18. 02. 2026 16.45
Pri nas vlak zamuja 6 ur, ko je sončen dan😇
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
To otroci odnesejo v odraslost
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
zadovoljna
Portal
Astrologija: 4 znaki, za katere se začenja srečno obdobje
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Si bo katera izmed deklet izbrala drugega Sanjskega moškega?
Si bo katera izmed deklet izbrala drugega Sanjskega moškega?
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
vizita
Portal
Skrivnost, ki jo skriva ta rdeča hrana
Velika zmota o hujšanju, o kateri nihče ne govori
Velika zmota o hujšanju, o kateri nihče ne govori
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
cekin
Portal
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
moskisvet
Portal
Najboljša oblika vadbe je tista, ki jo dejansko naredite
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
dominvrt
Portal
Preverjeni načini, kako v minuti odstranite neprijetne vonjave iz kopalnice
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Kaj skuhati na dan posta? 5 hitrih idej za brezmesno kosilo
Kaj skuhati na dan posta? 5 hitrih idej za brezmesno kosilo
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
voyo
Portal
Sandokan
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534