Slap Toplita v Romuniji, nad katerim je vroč vrelec, je kljub topli vodi zamrznil. Gre za nenavaden pojav in mnogi tamkajšnji prebivalci ne pomnijo, da bi se to kdaj zgodilo. Zaradi lege pod vročim vrelcem lahko temperature vode dosežejo tudi do 27 stopinj Celzija in verjetnost, da slap zamrzne, je res izredno majhna. A očitno se je zadnje dni dovolj ohladilo.