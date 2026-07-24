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V romunski zračni prostor vdrl dron, pilot F-16 ga je sestrelil

Bukarešta, 24. 07. 2026 10.56 pred 14 minutami 2 min branja 6

Avtor:
N.V.
Romunski F-16

V romunski zračni prostor na jugu okrožja Buzau je priletel dron. Sestrelil ga je romunski pilot z letalom F-16, ekipe pristojnih institucij pa zdaj preiskujejo dogodek. Dron je strmoglavil na nenaseljeno območje.

Romunsko ministrstvo za nacionalno obrambo (MApN) je sporočilo, da je dron, zaznan v petek zjutraj v bližini Suline, vstopil v romunski zračni prostor po poti Sulina–Brila–Feteti–Buzu. 

Po razglasitvi alarma so romunske oblasti dvignile dve letali Eurofighter Typhoon italijanskih zračnih sil iz 57. letalske baze Mihail Koglniceanu in dve letali F-16 romunskih zračnih sil iz 86. letalske baze Feteti, poroča romunski Stirile ProTV.

Vsa štiri letala so bila poslana za spremljaje razmer, nekaj minut po 11. uri pa je pilot romunskega letala F-16 uspešno sestrelil dron.

Romunski F-16
Romunski F-16
FOTO: AP

Kot je pojasnil romunski predsednik Nicusor Dan, je romunski pilot dron sestrelil na nenaseljenem območju. "To je tudi razlog, da je lahko streljal od zgoraj navzdol," je poudaril.

Radarski nadzorni sistem romunskega ministrstva za obrambo je sicer v noči s četrtka na petek zaznal več dronov, ki so se približevali romunski rečni meji po novem valu napadov na cilje v Ukrajini.

RO-Alert v več okrožjih

Na območju okrožja Buzau je bilo izdano opozorilno sporočilo RO-ALERT. Po navedbah Inšpektorata za izredne razmere (ISU) Buzu je opozorilo na ravni okrožja izdal Generalni inšpektorat za izredne razmere (IGSU). Nanaša se na širše območje jugovzhodne Romunije, ki vključuje tudi okrožje Buzau.

"Obstaja možnost padca predmetov iz zračnega prostora. Ostanite mirni! Zatecite se v kleti ali zaklonišča civilne zaščite. Če zaklonišče ni na voljo, ostanite v notranjosti hiše, stran od oken in zunanjih sten. Predvideno trajanje: 90 minut," je glasilo sporočilo.

Miruta pohvalil pilote

Podpredsednik romunske vlade Radu Miruta je na družbenih omrežjih pohvalil pilote za njihovo posredovanje in poudaril, da incident dokazuje potrebo po naložbah v zračno obrambo, sisteme proti dronom ter posodobitev vojske, da bi se lahko soočili z novimi grožnjami in zaščitili romunski zračni prostor.

"Prizadevanja v zadnjem obdobju prinašajo rezultate. Romunski vojaki so danes okoli 11.07 sestrelili dron, ki je nepooblaščeno vstopil v romunski zračni prostor. Čestitke romunskim pilotom! S svojo strokovnostjo, hladnokrvnostjo in hitrim odzivom so nevtralizirali dron, ki je danes nepooblaščeno prodrl v zračni prostor Romunije. To je še en dokaz, da romunska vojska izpolnjuje svojo temeljno nalogo: obrambo državnega ozemlja in zaščito državljanov," je zapisal.

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KOMENTARJI6

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a res1
24. 07. 2026 11.25
Ojej... Z frekvenco se jih da onesposobit, zakaj jih pa ne pa ne vem.
Odgovori
+1
1 0
izRODEk
24. 07. 2026 11.26
Psihiranje množic.
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
24. 07. 2026 11.25
Zelenski izsiljuje.
Odgovori
+2
2 0
manga
24. 07. 2026 11.21
Ve se čigavi !!!!
Odgovori
0 0
izRODEk
24. 07. 2026 11.26
Ukrajinski?
Odgovori
+1
1 0
jjjjjj
24. 07. 2026 11.26
? Zakaj se ve?
Odgovori
0 0
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