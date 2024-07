V Rouenu izbruhnil požar v znameniti katedrali

Gasilske in reševalne službe so sporočile, da so jih na požar opozorili okoli 12. ure. Pri gašenju sodeluje 33 vozil in 63 gasilcev. Katedralo so evakuirali, po zadnjih podatkih pa naj bi požar že spravili pod nadzor. Na drugih fotografijah na družbenih omrežjih pa je bilo videti v plamenih plastično folijo okoli odra.

Poročil o morebitnih poškodovanih ni, obseg povzročene škode pa še ni znan. Po navedbah regionalnih oblasti je požar izbruhnil na vrhu stolpa, ki ni lesen, temveč kovinski, in ga trenutno obnavljajo.

Gotska katedrala, ki jo je v 19. stoletju večkrat naslikal francoski slikar Claude Monet, eden od utemeljiteljev impresionizma, je po navedbah francoskega ministrstva za kulturo pomemben spomenik Rouena in ena najznamenitejših zgradb v Normandiji.

Gradili so jo več stoletij, tako da so nekateri deli poslopja stari več kot 900 let in segajo v 12. stoletje. Zgrajena je bila v začetku 16. stoletja, leta 1544 pa so jo okrasili z lesenim in svinčenim stolpom, ki pa ga je leta 1822 zadela strela. Nadomestili so ga z litoželeznim stolpom, visokim 151 metrov, ki je bil dokončan šele 60 let pozneje.

Današnji prizori so sicer spomnili na uničujoč požar v pariški katedrali Notre-Dame aprila 2019, ki je prav tako izbruhnil med obnovo. Stolp tega simbola krščanstva, ki ga je zasnoval arhitekt 19. stoletja Eugene Viollet-le-Duc, se je skupaj z delom lesene strehe zrušil sam vase. Svetovno znano katedralo bodo po letih obnove znova odprli 8. decembra.