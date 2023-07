V Rovinju kilogram breskev 12 evrov, grozdje po 10, paprika za šest evrov

Za kilogram breskev je na tržnici v Rovinju treba odšteti od šest do 12 evrov, v Osijeku na vzhodu države pa denimo od dva do pet, kažejo zadnji podatki tržno-informacijskega centra, ki vsak teden objavlja podatke o cenah živil na tržnicah v večjih hrvaških mestih.

V Varaždinu kilogram breskev na tržnici stane štiri evre, v Zagrebu med štiri in pet, na Reki med dva in 4,5 evra, v Splitu pa med 3,3 in štiri evre. Podobno je s cenami nektarin in marelic. V Rovinju je najnižja cena nektarin osem evrov in najvišja 10. Cena marelic dosega tudi do 12 evrov na kilogram, medtem ko skoraj nikjer drugje zanje ni treba odšteti več kot pet evrov. V Osijeku je nektarine sicer mogoče dobiti že za dva evra in na Reki za 2,7, medtem ko marelice na Reki stanejo med dva in največ 2,5 evra.

Rovinj je na vrhu tudi po višini cen sliv, češenj, jagod in grozdja. Za kilogram sliv je treba odšteti 10 evrov, na Reki pa denimo 3,5. Češnje v Rovinju stanejo med osem in deset evrov, na Reki od pet do devet, v Splitu pet do šest evrov, v Zagrebu pet do osem evrov, v Osijeku pa tri do pet evrov. Jagode v Rovinju stanejo med sedem in osem evrov, drugod po državi pa v povprečju pet evrov. Belo grozdje na tržnici v Rovinju stane od sedem do 10 evrov, v drugih mestih pa njegova cena ne presega pet evrov.