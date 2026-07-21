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V Rovinju klestila toča v velikosti oreha, več poškodovanih

Zagreb , 21. 07. 2026 09.28 pred 27 minutami 1 min branja 6

Avtor:
A.K.
Toča v Rovinju

Neurje je znova divjalo po hrvaški Istri. Nad morjem so se razvile štiri supercelične nevihte, ki so ponekod prinesle izjemno debelo točo. Najdebelejša toča je klestila v Rovinju, kjer so izmerili premer več kot 5 centimetrov. Vremenoslovci svarijo pred novimi neurji.

V kampu Amarin pri Rovinju so zabeležili točo v velikosti oreha. Po informacijah Istrameta je bilo tudi več lažje poškodovanih ljudi, verjetno pa je nastala tudi precejšnja materialna škoda na avtomobilih, poroča Net.hr.

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Supercelična nevihta se z območja Rovinja že pomika proti območju Žminja, kjer je prav tako možna toča. Tudi v nadaljevanju dneva meteorologi napovedujejo novo nestanovitnost vremena in možnost silovitih neviht, poroča Istramet.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Napovedano novo neurje

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) opozarja, da obstaja proti koncu dneva in zvečer možnost močnega neurja. Za večji del Jadrana velja oranžno vremensko opozorilo.

Krajevno bodo nastajale padavine ter plohe z nevihtami, na Jadranu in v krajih ob njem tudi izrazitejše, zlasti v drugem delu dneva, ko je možno tudi neurje. Pihal bo šibek do zmeren severni in severovzhodni veter. Na Jadranu bo pihala zmerna, pod Velebitom tudi močna burja, sredi dneva pa severozahodni in jugozahodni veter, napovedujejo hrvaški vremenoslovci.

Pričakujejo tudi močan veter, možni bodo tudi viharni sunki zahodnega in severozahodnega vetra. Najvišje dnevne temperature bodo med 24 in 28 stopinj Celzija, na Jadranu pa med 29 in 34 stopinj Celzija.

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KOMENTARJI6

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Tetrapan89
21. 07. 2026 10.50
To je v paketu za 100 Eur na dan v kampu v Istri.
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
21. 07. 2026 10.38
Dokler ni velikosti lubenic,ni hujšega
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+0
1 1
spam1
21. 07. 2026 10.37
Toča ne obstaja, to je samo zarota zavarovalnic, da vam zaračunajo dodatno zavarovanje
Odgovori
-1
0 1
MESE?AR
21. 07. 2026 10.42
Pa Zemlja je ravna he he he...
Odgovori
0 0
jedupančpil
21. 07. 2026 10.28
grozno, tko k tisti nohti na sliki
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+2
3 1
rok1211
21. 07. 2026 10.36
ahahhaha zmaga
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0 0
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