V Rovinju klestila toča v velikosti oreha, več poškodovanih

V kampu Amarin pri Rovinju so zabeležili točo v velikosti oreha. Po informacijah Istrameta je bilo tudi več lažje poškodovanih ljudi, verjetno pa je nastala tudi precejšnja materialna škoda na avtomobilih, poroča Net.hr.

Supercelična nevihta se z območja Rovinja že pomika proti območju Žminja, kjer je prav tako možna toča. Tudi v nadaljevanju dneva meteorologi napovedujejo novo nestanovitnost vremena in možnost silovitih neviht, poroča Istramet.

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) opozarja, da obstaja proti koncu dneva in zvečer možnost močnega neurja. Za večji del Jadrana velja oranžno vremensko opozorilo.

Krajevno bodo nastajale padavine ter plohe z nevihtami, na Jadranu in v krajih ob njem tudi izrazitejše, zlasti v drugem delu dneva, ko je možno tudi neurje. Pihal bo šibek do zmeren severni in severovzhodni veter. Na Jadranu bo pihala zmerna, pod Velebitom tudi močna burja, sredi dneva pa severozahodni in jugozahodni veter, napovedujejo hrvaški vremenoslovci.

Pričakujejo tudi močan veter, možni bodo tudi viharni sunki zahodnega in severozahodnega vetra. Najvišje dnevne temperature bodo med 24 in 28 stopinj Celzija, na Jadranu pa med 29 in 34 stopinj Celzija.