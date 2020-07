V Rovinju prijeli Italijana in Avstrijca, ki sta fotografirala otroke na plaži

Moški so otroke snemali na plaži in ob bazenu.

Drugi primer pa se je zgodil v četrtek, 23. julija ob istem času in v istem naselju, ko je uslužbenec kampa opazil 38-letnega avstrijskega državljana, ki je poleg bazena s kamero, vgrajeno v ročno uro, snemal in fotografiral otroke, ki so se kopali v bazenu. Policija je moškega prijela. Med preiskavo so mu zasegli tri podobne ročne ure z vgrajeno kamero in dva pisala, prav tako z vgrajeno kamero.

To je že tretji podoben primer v zadnjih nekaj dneh na območju Rovinja. Policija je pred tednom dni prijela moškega, ki je v turističnem naselju v okolici Rovinja snemal pomanjkljivo oblečene otroke na plaži in v bazenu. Moškega so prijeli potem, ko je eden izmed gostov opazil njegovo sumljivo vedenje in ga prijavil policiji. Gre za 44-letnega Nemca, ki so mu zasegli vse elektronske naprave.