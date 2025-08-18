Nesreča v Rovinju: potniki padli v morje, gliser trčil v rivo

V Rovinju sta v nedeljo zvečer trčila dva manjša čolna, pri čemer je v morje padlo več ljudi, med njimi tudi otroci. Po trčenju se je gliser pričel nenadzorovano premikati, na koncu pa je trčil v rivo rovinjskega pristanišča Valdibora.

Zakaj sta plovili trčili, še ni jasno, v teku je policijska preiskava, poroča hrvaški portal IstraIN. Na kraj nesreče, ki so ji bili priča tudi številni mimoidoči, so bile nemudoma napotene reševalne službe in policija.

Po informacijah portala so se osebe, ki so ob trčenju padle v morje, same rešile iz vode. Neuradno naj bi se osebe na plovilih, ki sta bili udeleženi v nesreči, poznale oz. naj bi bili v sorodu. Ali gre za turiste, ni znano.

