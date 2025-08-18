Nesreča v Rovinju: potniki padli v morje, gliser trčil v rivo

Zakaj sta plovili trčili, še ni jasno, v teku je policijska preiskava, poroča hrvaški portal IstraIN.
Na kraj nesreče, ki so ji bili priča tudi številni mimoidoči, so bile nemudoma napotene reševalne službe in policija.
Po informacijah portala so se osebe, ki so ob trčenju padle v morje, same rešile iz vode. Neuradno naj bi se osebe na plovilih, ki sta bili udeleženi v nesreči, poznale oz. naj bi bili v sorodu. Ali gre za turiste, ni znano.
- FOTO: Bobo Pixsell
Reševalci so šestim osebam na kraju nudili zdravniško pomoč, eno osebo so prepeljali v bolnišnico v Pulju. Nihče od njih ni hudo poškodovan, so pa bili v šoku.
Nasedli gliser so pozno zvečer uspešno izvlekli iz morja.
