Tujina

Nesreča v Rovinju: potniki padli v morje, gliser trčil v rivo

Rovinj, 18. 08. 2025 08.46 | Posodobljeno pred 35 minutami

M.S.
V Rovinju sta v nedeljo zvečer trčila dva manjša čolna, pri čemer je v morje padlo več ljudi, med njimi tudi otroci. Po trčenju se je gliser pričel nenadzorovano premikati, na koncu pa je trčil v rivo rovinjskega pristanišča Valdibora.

Zakaj sta plovili trčili, še ni jasno, v teku je policijska preiskava, poroča hrvaški portal IstraIN. 

Na kraj nesreče, ki so ji bili priča tudi številni mimoidoči, so bile nemudoma napotene reševalne službe in policija. 

Po informacijah portala so se osebe, ki so ob trčenju padle v morje, same rešile iz vode. Neuradno naj bi se osebe na plovilih, ki sta bili udeleženi v nesreči, poznale oz. naj bi bili v sorodu. Ali gre za turiste, ni znano. 

Reševalci so šestim osebam na kraju nudili zdravniško pomoč, eno osebo so prepeljali v bolnišnico v Pulju. Nihče od njih ni hudo poškodovan, so pa bili v šoku. 

Nasedli gliser so pozno zvečer uspešno izvlekli iz morja. 

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Japa Jade
18. 08. 2025 09.22
Joj kakšna novica, pa še komentiram jo lahko.
ODGOVORI
0 0
sLOVEnec56
18. 08. 2025 09.17
+1
niso se hoteli zmočiti, pa so čakali da se nabijejo v beton..
ODGOVORI
1 0
Dragica Cegler
18. 08. 2025 09.15
Novinarji,kak je to "riva"?
ODGOVORI
0 0
Panter 63
18. 08. 2025 09.13
+2
Sigurno bo naci elita obtožila Hrvate da so krivi. Semaforji niso delali.
ODGOVORI
2 0
MucaNeGrize
18. 08. 2025 09.08
+2
na zdravje....pa to ...
ODGOVORI
2 0
wsharky
18. 08. 2025 09.01
+4
popivanje in vožnja na gliserju ne gresta skupaj
ODGOVORI
4 0
