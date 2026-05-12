V rudnikih Mjanmara odkrili redek rubin, težak več kot dva kilograma

In čeprav tehta približno polovico manj kot kamen z 21.450 karati, ki so ga našli leta 1996, je ta rubin bolj dragocen zaradi boljše barve in kakovosti. Opisali so ga kot vijolično-rdeč kamen z rumenkastimi podtoni, visoko kakovostno barvno stopnjo, zmerno prosojnostjo in zelo odsevno površino.

11.000 karatov težek rubin je skrit ležal na območju, kjer v zadnjem času potekajo intenzivni spopadi v obsežni državljanski vojni, poroča AP News. Odkrit je bil sredi aprila, tik po tradicionalnem novoletnem festivalu.

Takšno odkritje za Mjanmar ni prav nič nenavadno. Država namreč proizvede kar do 90 odstotkov vseh rubinov na svetu, predvsem iz območij Mogok in Mong Hsu. Dragi kamni, tako zakonito prodani kot preihotapljeni, predstavljajo pomemben vir prihodkov za Mjanmar.

A aktivisti za človekove pravice in organizacije, kot je denimo britanska raziskovalna in lobistična skupina Global Witness, že leta pozivajo draguljarje, naj prenehajo kupovati dragulje iz te države, saj prav ta industrija predstavlja pomemben vir financiranja vojaških vlad v državi. Pridobivanje dragih kamnov predstavlja tudi glavni vir financiranja etničnih oboroženih skupin, ki se borijo za avtonomijo, kar je eden od dejavnikov, ki že desetletja spodbuja notranje konflikte v državi.

Vprašljiva je tudi varnost v teh rudarskih območjih, ki je že dolgo nestabilna. Mogok je julija 2024 zavzela gverilska skupina TNLA, ki predstavlja etnično manjšino Palaung. Nadzor je bil sicer kasneje spet predan mjanmarski vojski v okviru premirja, sklenjenega konec lanskega leta ob posredovanju Kitajske.