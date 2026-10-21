V Rusiji aretirali nemškega državljana, ki je služil v ukrajinski vojski

"Zvezna varnostna služba Ruske federacije je pridržala nemškega državljana, ki je pripadnik ukrajinskih oboroženih sil," je sporočila FSB.

Nemški državljan, rojen leta 1976, je po navedbah FSB v Ukrajino prispel novembra lani in podpisal triletno pogodbo z ukrajinsko vojsko, vendar je dezertiral, ker ni prejel plačila. Pred tem je med letoma 2016 in 2018 deloval kot ostrostrelec v ukrajinski teritorialni obrambi. Med letoma 2004 in 2010 je služil v nemški vojski v Afganistanu, še pred tem pa v Somaliji in Siriji, poroča AFP.

Rusija, ki je februarja 2022 sprožila invazijo na Ukrajino, pogosto poroča o aretacijah zaradi sodelovanja s Kijevom. Minuli teden so ruske oblasti sporočile, da so aretirali švedskega državljana, ki naj bi se boril na strani Ukrajine. Obtožujejo ga, da je nezakonito vstopil v Rusijo ter načrtoval sabotaže in teroristične napade na rusko vojaško infrastrukturo.

V zadnjih štirih letih so ruska sodišča na dolge zaporne kazni obsodila več sto posameznikov zaradi veleizdaje, sabotaže ali vohunjenja, med njimi je tudi več tujih državljanov, ki so bili med drugim obtoženi, da so plačanci ukrajinske vojske, poroča AFP.