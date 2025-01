V Rusiji aretirali štiri najstnike, načrtovali naj bi bombne napade

Štirje najstniki, rojeni v letih 2007 in 2008, so domnevno načrtovali detonacijo doma narejenih eksplozivnih naprav na obljudenih območjih mesta Jekaterinburg na jugu države, so ob sklicevanju na obveščevalno službo FSB danes poročali ruski mediji.

Dva izmed osumljencev obtožujejo, da sta zažgala policijski avto, potem ko naj bi se radikalizirala ob sledenju neonacističnim kanalom na Telegramu. Eden od njiju naj bi dejanje priznal v videoposnetku, ki ga je objavila ruska tiskovna agencija Tass.

Rusija se od začetka invazije na Ukrajino, ki jo je sprožila februarja 2022, vse pogosteje sooča z napadi in drugimi kaznivimi dejanji, kot so namerni požigi. Varnostne razmere v državi, ki so bile že tako nezavidljive, so se v zadnjih letih še poslabšale.