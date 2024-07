V Rusiji izdali nalog za aretacijo vdove Alekseja Navalnega

Julija Navalna je februarja obtožila ruskega predsednika Vladimirja Putina , da je odgovoren za smrt njenega moža in napovedala, da bo prevzela možev mandat v njihovi stranki. Navalna je po smrti moža objavila osemminutni videoposnetek, v katerem je dejala, da je "Putin ubil očeta njenih otrok, Putin vzel najdragocenejšo stvar, ki je bila njena najbližja in najbolj ljubljena oseba".

Kot je v izjavi sporočilo sodišče, je odobrilo zahtevo preiskovalcev in za Navalno odredilo preventivni ukrep v obliki dvomesečnega pripora, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Soproga pokojnega oporečnika je v odzivu na omrežju X izdajo naloga obsodila. "Vladimir Putin je morilec in vojni zločinec. Njegovo mesto je v zaporu," je dodala.

Dejala je, da so ruske oblasti skrile "truplo Navalnega", da bi prikrile vzrok njegove smrti. Kremelj je sicer zavrnil vse obtožbe o vpletenosti v smrt Navalnega, piše CNN.

Aleksej Navalni je umrl 16. februarja v kazenski koloniji v Sibiriji, kjer je prestajal 19-letno kazen, potem ko je bila avgusta spoznan za krivega ustvarjanja ekstremistične skupnosti, financiranja ekstremističnih aktivistov in različnih drugih kaznivih dejanj. V ustanovi z najvišjo stopnjo varovanja je že prestal 11 let in pol kazni zaradi goljufije in drugih obtožb, ki jih je vedno zanikal in trdil, da so politično motivirane.