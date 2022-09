Na protestih pridržali več kot 1300 ljudi, Rusi razgrabili letalske karte iz države

Na protestih po vsej Rusiji, ki so izbruhnili po tem, ko je predsednik Vladimir Putin odredil delno vojaško mobilizacijo civilistov za bojevanje v Ukrajini, je bilo pridržanih več kot 1300 ljudi, največ v Moskvi in Sankt Peterburgu, so sporočili iz ruske nevladne medijske organizacije OVD-Info. Shodi so sicer potekali v kar 38 ruskih mestih. Po Putinovem oznanilu so na spletnih straneh za prodajo letalskih kart v Rusiji zabeležili veliko povpraševanje po letalskih vozovnicah, saj očitno želi veliko potencialnih rekrutov čim prej zapustiti državo.

Po navedbah poročevalcev francoske tiskovne agencije AFP v središču Moskve so policisti na glavni nakupovalni ulici pridržali najmanj 50 ljudi, medtem ko so v Sankt Peterburgu obkolili majhno skupino protestnikov in pridržali enega od njih. "Na shod sem prišel z namenom, da se ga udeležim, vendar je videti, da so vse že aretirali. Ta režim je obsodil samega sebe in uničuje svojo mladino," je dejal 60-letni protestnik Aleksej. "Zakaj služite Putinu, človeku, ki je na oblasti že 20 let!" je mlad protestnik po navedbah AFP zakričal v enega od policistov. "Zakaj odločajo o moji prihodnosti namesto mene? Strah me je zame in za mojega brata," pa je dejala študentka Oleksandra Sidorenko.

Spomnimo, ruski predsednik Vladimir Putin je v sredo odredil delno vojaško mobilizacijo 300.000 rezervistov za bojevanje v Ukrajini. Ob tem je poudaril, da je Moskva za svojo zaščito pripravljena uporabiti vsa sredstva, vključno z jedrskimi. Govor ruskega predsednika, s katerim je odprl novo poglavje vojne v Ukrajini, močno odmeva v Rusiji in po svetu. Obrambni minister Sergej Šojgu je nato sporočil, da bodo vpoklicali ljudi z vojaškimi izkušnjami, pred odhodom na bojišče pa jih bodo izurili. Povedal je tudi, da je to le delček vseh rezervistov v Rusiji, ki naj bi jih bilo skupno namreč okoli 25 milijonov.

Putin odredil delno mobilizacijo rezervistov, v več mestih protesti

OVD-Info poroča tudi, da so na več moskovskih policijskih enotah tistim, ki so bili pridržani na protestih, že izročili odloke k mobilizaciji. Moskovsko tožilstvo je v sredo opozorilo, da lahko tiste, ki prek spleta pozivajo k nepooblaščenim uličnim protestom, kaznujejo z do 15 leti zapora. Te ljudi bi lahko preganjali zaradi širjenja "lažnih novic" o ruski vojaški operaciji v Ukrajini ali zaradi spodbujanja mladoletnikov k protestom. Zaradi strogih kazni v Rusiji za širjenje "dezinformacij" o vojni v Ukrajini so sicer javni protivojni protesti v državi redki. Kljub temu je protivojna opozicijska skupina Vesna včeraj pozivala k obsežnim protestom in na Telegramu poročala o številnih aretacijah po vsej Rusiji. Iz videoposnetka iz Jekaterinburga je bilo razvidno, kako policija nasilno trpa protestnike v avtobus. Vesna je svojo akcijo poimenovala "ne mogilizaciji" – gre za igro besed, saj "mogila" v ruščini pomeni grob.

Protesti proti mobilizaciji v ruskih mestih

Mladi Rusi množično bežijo iz države

Po Putinovem oznanilu so na spletnih straneh za prodajo letalskih kart v Rusiji zabeležili veliko povpraševanje po letalskih vozovnicah, saj očitno želi veliko potencialnih rekrutov čim prej zapustiti državo. Mladi Rusi so za BBC povedali, da se bojijo vpoklica. "Upal sem, da se to ne bo nikoli zgodilo. Zdaj je očitno, da Putin ne bo odstopil in bo nadaljeval svoj neumni boj do zadnjega ruskega državljana," je povedal Matvej iz Sankt Peterburga. Sam sicer ne bi smel biti rekrutiran, vendar pravi, da ni nobenega zagotovila, da se stvari ne bodo poslabšale". Evgeni, 31-letni Rus, ki živi v Združenem kraljestvu, pa je povedal: "Absolutno, vsi se bojijo, pojavljajo se različne informacije o mobilizaciji. Zelo težko je ugotoviti, kaj je res in kaj ne. Nihče ne zaupa vladi."

Po Putinovi napovedi delne mobilizacije Rusi bežijo v tujino

Med najbolj priljubljenimi destinacijami mladih Rusov, ki bežijo iz države, sta Istanbul in Erevan, ki sta bili hitro razgrabljeni, cene letov na druge destinacije pa so skokovito narasle. Cena enosmerne vozovnice v ekonomskem razredu iz Moskve v Istanbul ali Dubaj se je na primer dvignila na kar 9200 evrov, poroča Associated Press.

Na družbenih omrežjih so tudi že zaokrožile fotografije in posnetki dolgih čakalnih vrst na mejnih prehodih, na Googlu pa je iskanje besed "kako zapustiti Rusijo" skokovito naraslo, poroča BBC.