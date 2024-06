V Rusiji napadli policiste, cerkve in sinagoge, umrlo najmanj 17 ljudi

V napadih oboroženih napadalcev na policiste, cerkve in sinagoge v ruski severnokavkaški republiki Dagestan, ki so jih izvedlo na pravoslavni praznik binkošti, je umrlo najmanj 15 policistov, duhovnik in varnostnik. Šest napadalcev je mrtvih, policija išče druge. Kdo so bili, še ni znano, je pa bil Dagestan v preteklosti prizorišče islamističnih napadov.