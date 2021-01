V Rusiji policija ob začetku protestov pridržala več kot 650 ljudi

V številnih ruskih mestih so se danes kljub opozorilom oblasti začeli protesti za izpustitev zaprtega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Policija je ob začetku protestov po navedbah neodvisnih opazovalcev po vsej državi pridržala najmanj 650 ljudi.

Prvi protesti za izpustitev enega najglasnejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina so se začeli na vzhodu Rusije, med drugim v mestu Vladivostok. Tam se je na glavnem mestnem trgu zbralo več deset ljudi, čeprav ga je policija pred shodom zaprla. V Novosibirsku naj bi se kljub nizkim temperaturam, ki so se spustile do 20 stopinj pod ničlo, zbralo več tisoč ljudi. Po navedbah neodvisnih opazovalcev OVD-Info so doslej v mestih po vsej državi pridržali najmanj 650 ljudi, večinoma na protestih na ruskem Daljnem vzhodu in v Sibiriji. Medtem se začenjajo protesti v Moskvi in St. Peterburgu. Policija je pred načrtovanimi shodi zaprla središča ruske prestolnice kot tudi mest drugod po državi. V Moskvi so zaprli sedem postaj podzemne železnice. Moskovske oblasti so tudi sporočile, da bodo v središču mesta zaprte nekatere restavracije in trgovine.

Na moskovskih ulicah je bilo v zgodnjih urah opaziti na stotine policistov, opremljenih proti izgredom, ki so omejili gibanje ljudem okoli središča prestolnice. Moskovska policija je sicer že v petek posvarila pred novimi napovedanimi nedovoljenimi protesti ter sporočila, da bodo organizatorji in protestniki morali prevzeti odgovornost."Poskuse organiziranja nedovoljenih javnih dogodkov in izzivalne akcije na strani udeležencev bo razumeti kot grožnjo javnemu redu, ki bo nemudoma zatrta," so sporočili iz policije. V Moskvi naj bi danes protesti potekali pred sedežem obveščevalne službe FSB, ki naj bi na Putinov ukaz zastrupila Navalnega. Kremelj te obtožbe zavrača.

Ekipa Navalnega je prejšnji konec tedna pozvala k protestom v okoli 70 ruskih mestih. Na prvih protestih, ki se jih je udeležilo več deset tisoč ljudi, so aretirali več kot 3400 ljudi. Policija je poleg tega preiskala domove in pisarne več sodelavcev Navalnega in jih prav tako pridržala. 44-letni Navalni se je 17. januarja vrnil v Rusijo po več mesecih bivanja v Nemčiji, kjer se je zdravil po zastrupitvi z živčnim strupom novičok. Po pristanku na moskovskem letališču Šeremetjevo so ga ruske oblasti prijele, naslednji dan pa zanj odredile 30-dnevni pripor. Navalni se je sicer pritožil, a je sodišče pritožbo zavrnilo, Navalni pa je sodišču očital, da gre za brezpravje.