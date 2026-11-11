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V Rusiji po napadu z dronom izbruhnil požar v pristanišču

Sankt Peterburg, 11. 11. 2026 10.34 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Sankt Peterburg

Po napadu z dronom je v ruskem pristanišču Ust-Luga ob Baltskem morju izbruhnil požar. Pristanišče, ki ga je Ukrajina v preteklosti že večkrat napadla, velja za ključno pri izvozu nafte, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zaradi dronov so ponoči izdali opozorila v Baltskih državah.

"Napad z brezpilotnim letalom je prizadel pristaniško območje Ust-Luge in povzročil požar," je na Telegramu objavil guverner regije Leningrad Aleksandr Drozdenko. Ekipe so trudijo pogasiti požar, je dodal.

Ruska zračna obramba je ponoči v Sankt Petersburgu sestrelila 146 dronov, je v ločenem prispevku še sporočil Drozdenko. Na glavnem letališču regije Pulkovo v bližini Sankt Peterburga so zaradi obstreljevanja odpovedali oz. je imelo zamudo okoli 18 letov, je poročala ruska tiskovna agencija Tass.

Zaradi dronov so ponoči izdali opozorila za prebivalstvo tudi v Estoniji, Latviji in Litvi. V zrak so poslali lovska letala zveze Nato. Opozorila so kasneje preklicali, nazadnje zjutraj v Estoniji, poročajo radiotelevizije baltskih držav.

Preberi še V Litvi ponoči rdeč alarm: aktivirali tudi Natove lovce

Spopadi med Ukrajino in Rusijo se nadaljujejo, medtem ko se sprte strani ob posredovanju ZDA ta teden v Abu Dabiju sestajajo na pogovorih, katerih cilj je najti rešitev glede vojne.

Ukrajina je okrepila napade z droni na rusko energetsko industrijo, s čimer želi zmanjšati prihodke Kremlja in oslabiti njegovo zmožnost financiranja vojne.

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