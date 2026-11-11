V Rusiji po napadu z dronom izbruhnil požar v pristanišču

"Napad z brezpilotnim letalom je prizadel pristaniško območje Ust-Luge in povzročil požar," je na Telegramu objavil guverner regije Leningrad Aleksandr Drozdenko. Ekipe so trudijo pogasiti požar, je dodal.

Ruska zračna obramba je ponoči v Sankt Petersburgu sestrelila 146 dronov, je v ločenem prispevku še sporočil Drozdenko. Na glavnem letališču regije Pulkovo v bližini Sankt Peterburga so zaradi obstreljevanja odpovedali oz. je imelo zamudo okoli 18 letov, je poročala ruska tiskovna agencija Tass.

Zaradi dronov so ponoči izdali opozorila za prebivalstvo tudi v Estoniji, Latviji in Litvi. V zrak so poslali lovska letala zveze Nato. Opozorila so kasneje preklicali, nazadnje zjutraj v Estoniji, poročajo radiotelevizije baltskih držav.