V Rusiji po raketnem napadu več ranjenih, Putin poudaril, da so pripravljeni na pogovore

"Kijevski režim je izvedel teroristični napad na stanovanjsko infrastrukturo v Taganrogu," je na Telegramu sporočilo obrambno ministrstvo in dodalo, da je ruska zračna obramba sestrelila raketo, katere ostanki so "padli na ozemlje mesta".

Guverner regije Rostov Vasilij Golubev je na Telegramu sporočil, da je bilo ob napadu ranjenih 15 ljudi, ki so poiskali zdravniško pomoč. Po prvih informacijah napad ni terjal smrtnih žrtev. Raketa naj bi padla v bližini kavarne v središču Taganroga. Po družbenih omrežjih so zakrožile slike hudega razdejanja na ulici. Video posnetki prikazujejo ogromen oblak dima nad mestom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Taganrog se nahaja ob Azovskem morju v neposredni bližini ukrajinske regije Doneck, ki so jo ruske sile večinoma zasedle. Razdalja do frontne črte je približno 120 kilometrov.

'Rusija ogroža civilne ladje v Črnem morju'

Vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak je Rusijo obtožil, da ogroža civilne ladje v Črnem morju, in mednarodno skupnost pozval, naj obsodi to "teroristično metodo". Rusija je namreč prejšnji teden odstopila od sporazuma o izvozu ukrajinskega žita, sklenjenega s posredovanjem Združenih narodov in Turčije. Moskva je tako prejšnji teden opozorila, da bi lahko ladje, ki potujejo v ukrajinska pristanišča, obravnavali kot vojaške tarče.

"Ruske vojaške ladje ogrožajo civiliste na Črnem morju, s tem pa kršijo vse norme mednarodnega pomorskega prava," je na Telegramu zapisal Jermak.

Putin ponovno poudaril, da je Rusija odprta za pogovore, afriški voditelji pritiskajo na obnovo sporazuma o žitu

Rusija, ki je od začetka invazije na Ukrajino v mednarodnem prostoru postala nekoliko izolirana, si trenutno prizadeva okrepiti odnose z afriškimi državami. V luči tega v Sankt Peterburgu poteka dvodnevni rusko-afriški vrh, ki se ga po navedbah Kremlja udeležujejo predstavniki 49 od 54 afriških držav, od tega 17 voditeljev držav ali vlad.

Putin je sporočil, da je Rusija podpisala sporazume o vojaškem sodelovanju z več kot 40 afriškimi državami. Sporazumi o vojaško-tehničnem sodelovanju so namenjeni krepitvi obrambnih zmogljivosti držav, je povedal. Po Putinovih besedah so afriške države prejele široko paleto orožja in tehnologije, nekatere brezplačno. "Nekatere od teh dobav so zagotovljene brezplačno z namenom povečanja varnosti in suverenosti držav," je dejal.