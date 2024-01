V Rusiji predstavili 'najgrši avtomobil na svetu'

Proizvajalec avtomobilov iz Kaliningrada Avtotor je ob predstavitvi avtomobila napovedal, da bodo v letu 2025 proizvedli 50.000 tovrstnih električnih vozil, poroča DW. Avtomobil, bržkone namenjen mestni vožnji, naj bi bil cenovno dostopen za povprečnega ruskega potrošnika. Njegova maksimalna hitrost bo znašala okrog 105 kilometrov na uro, poganjala pa ga bo baterija z zmogljivostjo 25 KWh. Pri razvoju avtomobila sicer sodeluje moskovska politehnična univerza.

Njegove tehnične podatke pa je povsem zasenčil videz avtomobila. Prototip, ki je bil predstavljen, je požel plaz kritik, predvsem pa posmeha. Mnogi so ga zaradi nenavadnega designa razglasili za najgrši avtomobil na svetu. Predvsem so izpostavili majhne okrogle luči in kolesa ter odsotnost oken v zadnjem delu vozila.

Jantar je asimetričen s stranskima stekloma le na voznikovi in sovoznikovi strani in z velikimi stopnicami za vstopanje in izstopanje, ki jih dopolnjujejo nesorazmerno majhna kolesa, piše britanski tabloid The Sun.

Kot je nedavno sporočil Avtotor, je avtomobil z vsemi glavnimi komponentami, vključno z električnim motorjem, inverterjem, nadzornimi ploščami in baterijami, zasnovan in izdelan v Rusiji.

Avtomobilski portal Auto Motor Sport je avto opisal kot "križanca med majhnim avtomobilom in enoprostorcem, ki je s svojimi premajhnimi LED-žarometi videti tako osupel, kot da bi se pravkar videl v izložbi". Toda pri Avtotorju odgovarjajo, da bo končni izdelek videti drugače. Zatrjujejo, da gre le za testno različico.