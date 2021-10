V Rusiji rekordno število smrti zaradi covida-19

Skupno število mrtvih je tako naraslo na 211.696, kar je največ v Evropi in peta najvišja številka na svetu. Ob uporabi širše opredelitve smrti zaradi covida-19 pa je to število po podatkih statističnega urada Rosstat že konec avgusta preseglo 350.000.

Ruske oblasti so tarča kritik, da so podcenjevale resnost tokratnega izbruha covida-19. Kljub naraščanju števila okužb in smrti v državi oblasti namreč niso uvedle resnih omejitev za preprečevanje širjenja virusa.