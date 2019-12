V Rusiji s pomočjo ZDA preprečili teroristični napad

Ruske zvezne varnostne sile (FSB) so danes sporočile, da sta osumljenca načrtovala napad v času novega leta na obljudenih krajih v Sankt Peterburgu. Agenti so ju prijeli v petek po namigu ameriških obveščevalnih služb.

FSB je ob tem objavil videoposnetek, ki prikazuje aretacijo moških in preiskavo njunega stanovanja, v katerem so našli strelivo, nože, električne kable in črna oblačila.