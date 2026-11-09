V Rusiji se med prebivalstvom širi HIV, potrjenih že več kot milijon

Po najnovejših podatkih ruske službe Rospotrebnadzor ljudje virus HIV vse pogosteje prenašajo drug na drugega, pri čemer se pogosto niti ne zavedajo, da so okuženi. Epidemija je v 27 regijah že dosegla splošno populacijo, so sporočili z osrednjega raziskovalnega inštituta za epidemiologijo pri Rospotrebnadzorju. Najresnejše razmere so v regijah Kemerovo, Irkutsk in Sverdlovsk, kjer virus HIV odkrijejo pri več kot enem odstotku nosečnic, piše Euronews.

HIV FOTO: Shutterstock

Čeprav so po podatkih osrednjega raziskovalnega inštituta za preprečevanje in obvladovanje aidsa v Rusiji leta 2025 odkrili 45.000 novih okužb z virusom HIV, kar je 13,4 odstotka manj kot leta 2024, so lani zabeležili rekordno število okužb z virusom HIV in hepatitisom v zdravstvenih ustanovah. Gre za najvišje številke v zadnjih 15 letih. Prevladujejo skupine okužb z virusnim hepatitisom C ter sočasne okužbe z virusom HIV in hepatitisom, je povedala Jelena Igonina, vodja oddelka za epidemiološko varnost prebivalstva pri ruski službi Rospotrebnadzor.

Vse več izbruhov

Leta 2025 so v ruskih zdravstvenih ustanovah zabeležili osem skupinskih izbruhov okužb, pri katerih se je okužilo 104 bolnikov. Po podatkih ruske službe Rospotrebnadzor so se tudi v letu 2026 nadaljevale preiskave 11 skupinskih izbruhov okužb v desetih ruskih regijah, kjer obstaja sum širjenja virusa HIV in hepatitisa v zdravstvenih ustanovah. V Moskvi trenutno preiskujejo izbruh, pri katerem so odkrili 22 primerov okužbe z virusnim hepatitisom C. Eden največjih potrjenih izbruhov v zadnjih dveh letih je bila okužba 82 ljudi v sanatoriju v Kabardino-Balkariji. Med prejemanjem zdravstvene oskrbe se je 76 bolnikov okužilo z virusnim hepatitisom C, pri šestih pa so odkrili mešane okužbe.

Bolniki v čakalnici FOTO: Shutterstock

V onkoloških bolnišnicah na Kamčatki in v Burjatiji se je s hepatitisom okužilo 147 oziroma 42 bolnikov, še tri izbruhe hepatitisa C pa so odkrili v dializnih centrih v regijah Samara in Kursk, kjer se je okužilo 26 ljudi. Strokovnjaki kot glavni vzrok okužb navajajo kršitve sanitarnih in epidemioloških pravil, med drugim uporabo katetrov ali merilnikov glukoze, namenjenih enkratni uporabi, pri več različnih bolnikih. V takšnih primerih so vir okužbe običajno pacienti z neodkritimi okužbami. Igonina ob tem opozarja, da so take "sistemske in hude kršitve" v današnji Rusiji že dodobra ukoreninjene. Poleg tega so leta 2026 prvič po šestih letih odkrili dva primera okužbe z virusom HIV zaradi transfuzije krvnih pripravkov, so še sporočili z Rospotrebnadzorja. Mednarodni svetovalec za HIV Aleksej Verter je za medij Current Time povedal, da veliko število bolnikov z neodkritimi okužbami v bolnišnicah pomeni, da je "proces širjenja okužb v državi prikrit in poteka neopazno". To pomeni, da številni ljudje sploh ne vedo, da so okuženi.

Manjša umrljivost, a število okuženih narašča

Število novih okužb z virusom HIV in smrtnost zaradi aidsa v Rusiji sta se v zadnjih letih zmanjšala, število okuženih pa še naprej narašča, opozarjajo avtorji portala Medvestnik. Pred upadom je bilo dolgo obdobje naraščanja števila okužb, vendar se v zadnjih treh letih stopnji obolevnosti in umrljivosti med okuženimi z virusom HIV zmanjšujeta. V zadnjih letih v Rusiji zaradi okužbe z virusom HIV vsako leto umre med 30.000 in 34.000 ljudi. Gre za izjemno visoko številko, poudarja vodja raziskovalnega oddelka za preprečevanje in obvladovanje aidsa pri osrednjem raziskovalnem inštitutu Rospotrebnadzorja. "Med vsemi državami sveta jih je le 15, v katerih zaradi HIV vsako leto umre več kot 15.000 ljudi. Med njimi je tudi Rusija", pravi strokovnjakinja Natalija Ladnaja za Euronews. V Rusiji trenutno živi več kot 1,232 milijona ljudi s potrjeno diagnozo HIV, kar predstavlja 0,8 odstotka prebivalstva. Rospotrebnadzor opozarja, da bi lahko število okuženih do leta 2030 naraslo na 1,47 milijona, če bodo sedanji pristopi k preprečevanju in zdravljenju ostali nespremenjeni. To kaže matematični model agencije.

600.000 okuženih