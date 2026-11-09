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V Rusiji se med prebivalstvom širi HIV, potrjenih že več kot milijon

Moskva, 09. 11. 2026 10.50 pred 1 uro 4 min branja 12

Avtor:
N.V.
Test za virus HIV

Med prebivalstvom, ne le med rizičnimi skupinami, se v kar 27 ruskih regijah širi virus HIV. Ruske oblasti so zabeležile več izbruhov, večina jih je v bolnišnicah. V Rusiji trenutno živi več kot 1,232 milijona ljudi s potrjeno diagnozo HIV.

Po najnovejših podatkih ruske službe Rospotrebnadzor ljudje virus HIV vse pogosteje prenašajo drug na drugega, pri čemer se pogosto niti ne zavedajo, da so okuženi. Epidemija je v 27 regijah že dosegla splošno populacijo, so sporočili z osrednjega raziskovalnega inštituta za epidemiologijo pri Rospotrebnadzorju.

Najresnejše razmere so v regijah Kemerovo, Irkutsk in Sverdlovsk, kjer virus HIV odkrijejo pri več kot enem odstotku nosečnic, piše Euronews.

HIV
HIV
FOTO: Shutterstock

Čeprav so po podatkih osrednjega raziskovalnega inštituta za preprečevanje in obvladovanje aidsa v Rusiji leta 2025 odkrili 45.000 novih okužb z virusom HIV, kar je 13,4 odstotka manj kot leta 2024, so lani zabeležili rekordno število okužb z virusom HIV in hepatitisom v zdravstvenih ustanovah.

Gre za najvišje številke v zadnjih 15 letih. Prevladujejo skupine okužb z virusnim hepatitisom C ter sočasne okužbe z virusom HIV in hepatitisom, je povedala Jelena Igonina, vodja oddelka za epidemiološko varnost prebivalstva pri ruski službi Rospotrebnadzor.

Vse več izbruhov

Leta 2025 so v ruskih zdravstvenih ustanovah zabeležili osem skupinskih izbruhov okužb, pri katerih se je okužilo 104 bolnikov.

Po podatkih ruske službe Rospotrebnadzor so se tudi v letu 2026 nadaljevale preiskave 11 skupinskih izbruhov okužb v desetih ruskih regijah, kjer obstaja sum širjenja virusa HIV in hepatitisa v zdravstvenih ustanovah. V Moskvi trenutno preiskujejo izbruh, pri katerem so odkrili 22 primerov okužbe z virusnim hepatitisom C.

Eden največjih potrjenih izbruhov v zadnjih dveh letih je bila okužba 82 ljudi v sanatoriju v Kabardino-Balkariji. Med prejemanjem zdravstvene oskrbe se je 76 bolnikov okužilo z virusnim hepatitisom C, pri šestih pa so odkrili mešane okužbe.

Bolniki v čakalnici
Bolniki v čakalnici
FOTO: Shutterstock

V onkoloških bolnišnicah na Kamčatki in v Burjatiji se je s hepatitisom okužilo 147 oziroma 42 bolnikov, še tri izbruhe hepatitisa C pa so odkrili v dializnih centrih v regijah Samara in Kursk, kjer se je okužilo 26 ljudi.

Strokovnjaki kot glavni vzrok okužb navajajo kršitve sanitarnih in epidemioloških pravil, med drugim uporabo katetrov ali merilnikov glukoze, namenjenih enkratni uporabi, pri več različnih bolnikih. V takšnih primerih so vir okužbe običajno pacienti z neodkritimi okužbami.

Igonina ob tem opozarja, da so take "sistemske in hude kršitve" v današnji Rusiji že dodobra ukoreninjene.

Poleg tega so leta 2026 prvič po šestih letih odkrili dva primera okužbe z virusom HIV zaradi transfuzije krvnih pripravkov, so še sporočili z Rospotrebnadzorja.

Mednarodni svetovalec za HIV Aleksej Verter je za medij Current Time povedal, da veliko število bolnikov z neodkritimi okužbami v bolnišnicah pomeni, da je "proces širjenja okužb v državi prikrit in poteka neopazno". To pomeni, da številni ljudje sploh ne vedo, da so okuženi.

Manjša umrljivost, a število okuženih narašča

Število novih okužb z virusom HIV in smrtnost zaradi aidsa v Rusiji sta se v zadnjih letih zmanjšala, število okuženih pa še naprej narašča, opozarjajo avtorji portala Medvestnik.

Pred upadom je bilo dolgo obdobje naraščanja števila okužb, vendar se v zadnjih treh letih stopnji obolevnosti in umrljivosti med okuženimi z virusom HIV zmanjšujeta.

V zadnjih letih v Rusiji zaradi okužbe z virusom HIV vsako leto umre med 30.000 in 34.000 ljudi. Gre za izjemno visoko številko, poudarja vodja raziskovalnega oddelka za preprečevanje in obvladovanje aidsa pri osrednjem raziskovalnem inštitutu Rospotrebnadzorja. "Med vsemi državami sveta jih je le 15, v katerih zaradi HIV vsako leto umre več kot 15.000 ljudi. Med njimi je tudi Rusija", pravi strokovnjakinja Natalija Ladnaja za Euronews.

V Rusiji trenutno živi več kot 1,232 milijona ljudi s potrjeno diagnozo HIV, kar predstavlja 0,8 odstotka prebivalstva. Rospotrebnadzor opozarja, da bi lahko število okuženih do leta 2030 naraslo na 1,47 milijona, če bodo sedanji pristopi k preprečevanju in zdravljenju ostali nespremenjeni. To kaže matematični model agencije.

600.000 okuženih

Do konca leta 2025 je imela le približno polovica ljudi, okuženih z virusom HIV v Rusiji, zavrto virusno breme, je na konferenci "Epidemiološko spremljanje okužbe s HIV" povedala Ladnaja. V praksi to pomeni, da najmanj 600.000 ljudi, okuženih z virusom HIV, "še naprej aktivno sodeluje pri širjenju virusa", ugotavlja strokovnjakinja.

Zaviranje virusnega bremena je bilo lani doseženo pri 77,9 odstotka okuženih, ki so prejemali protiretrovirusno terapijo (ART). Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) si je za obvladovanje epidemije zastavila cilj 95–95–95. To pomeni, da 95 odstotkov vseh okuženih pozna svoj status, da 95 odstotkov teh prejema protiretrovirusno zdravljenje in da je pri 95 odstotkih zdravljenih doseženo zaviranje razmnoževanja virusa HIV.

Kar zadeva dostop do zdravstvene oskrbe, je bilo lani v Rusiji v redno zdravstveno spremljanje vključenih 72 odstotkov ljudi, okuženih z virusom HIV. Kljub obsežnemu testiranju, ki se je v zadnjem desetletju povečalo za 75 odstotkov in je lani doseglo 54 milijonov testov, pa se njegova učinkovitost zmanjšuje.

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rusija hiv virus širjenje epidemija

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KOMENTARJI12

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Gospod .
09. 11. 2026 12.35
V EU je tudi problem s HIV, tuberkolozo in tako dalje. Ampak tukaj so krivi ilegalci, kar pa je v nasprotju z vašo agendo, da tudi to objavite ali pa vsaj v tem članku omenite.
Odgovori
0 0
Teleport
09. 11. 2026 12.29
Ne verjamem grdemu zahodu. Verjamem samo Putinu
Odgovori
+0
1 1
Wolfman
09. 11. 2026 12.25
V vednost, je bilo vedno v primerjavi z vsemi državami EU največ okuženih z virusom HIV prav v Ukrajini?
Odgovori
+0
1 1
Smuuki
09. 11. 2026 12.21
Če je to vse res ima rusija velik demografski problem na vidiku. So pa ruski vojaki veliko prisotni v afriki. Je možno da je tu del problema
Odgovori
+0
1 1
sherlock2
09. 11. 2026 12.18
Ja in če je to resničen podatek se ve točen vzrok za te okužbe...kaj mislite v čem je vzrok ?....povem po oglasih
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+1
1 0
ipsidipsiloreumadministratumidiotum
09. 11. 2026 12.10
E ukrajinske radodajke. To je tiha vojna ukrajine. Prihaja še kuga, kolera, ebola ..... vse s pomočjo zahoda. Radodajke pa bodo oklicali za humanitarne herojinje.
Odgovori
+1
1 0
ResistTheActiveMeasures
09. 11. 2026 12.08
Vam ne verjamem. Usi mediji delajo overdive že 5 let da 100% neprestano blatijo rusijo. Se mi ne da.
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+0
4 4
ipsidipsiloreumadministratumidiotum
09. 11. 2026 12.10
Ja putin bi se moral že stotič obrniti v grobu. 😂🤣
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+1
3 2
Kimberley Echo
09. 11. 2026 12.02
Jaz sem slišal nekje, da imajo Rusi 3 roke in 6 nog, pa da je v Sibiriji zmanjkalo dreves za kurjavo in se morajo zdaj ogrevati s plinom. Baje da zdaj lovci lovijo divjad le z loki, ker gre vsa municija na fronto. Ruske rakete in droni so izmišljotina, imajo samo katapulte, ki mečejo kamne. Zato imajo Ukrajinci le 3 mrtve, Rusi pa 10 milijonov. Nimaš kaj, propaganda mora bit.
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+4
4 0
Še89sekund
09. 11. 2026 11.41
Narava vedno poskrbi da se rastlinski ali živalski paraziti ne razširijo preveč.
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-1
2 3
ipsidipsiloreumadministratumidiotum
09. 11. 2026 12.11
A to si nase mislu?
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+1
3 2
ResistTheActiveMeasures
09. 11. 2026 12.13
Paraziti. A tko kot uni paraziti katerim smo jim dali več kot 300 miljard. In oni pa imajo lepo koncentracijska taborišča v njihovem glavnem mestu kjer mučijo ljudi? 24ur je sam par dni nazaj naredil članek kjer so povedali da je tisti Budanov prišel na lokacijo tistega mučenja in "pomirjal" ljudi v ruskem jeziku. In zaradi tega, ker je spregovoril v ruskem jeziku mora zdaj plačati kazen. Takšnim tako smo mi poslali 300 miljard. Če jih ti tako ljubiš si dobrodošel sam iti na fronto. Samo ne mene forsirat da plačujem za to. PIKA KONEC.
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+1
1 0
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